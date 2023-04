I fatti dell'11 Aprile: Berlusconi sta meglio, 1700 migranti sbarcati, oggi le nomine per le partecipate

11/04/2023 07:18:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 11 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Silvio Berlusconi sta meglio, ma il dottor Zangrillo ha smentito categoricamente le voci che lo volevano già in piedi. È ancora al San Raffaele, ricoverato in terapia intensiva

• Negli ultimi tre giorni sono sbarcati 1.700 migranti. Altri 1.200 sono stati soccorsi ieri dalle navi Diciotti e Peluso

• Oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il Documento di economia e finanza e il pacchetto delle nomine per le partecipate

• L’Ucraina ha modificato alcuni dei suoi piani militari per via dei documenti segreti del Pentagono finiti sui social. Timori per le conseguenze

• Non c’è stata una tregua per Pasqua, né ci sarà per quella ortodossa. Nel frattempo, Zelens’kyj vuole chiedere all’India di mediare per la pace

• Il ministro della difesa russo Šoigu è volato a Minsk per rassicurare Lukashenko che in caso di aggressione la Russia difenderà la Bielorussia come se fosse proprio territorio

• La Banca Mondiale rivede la crescita globale per il 2023, al 2% dall’1,7% stimato a gennaio

• È finita ieri l’esercitazione cinese intorno a Taiwan. Pechino ha simulato l’accerchiamento totale dell’isola, navi e caccia erano armati con munizioni vere. Intanto nel Mar cinese è spuntato un cacciatorpediniere americano

• Oggi torna a Roma la salma di Alessandro Parrini, l’avvocato di 35 anni morto venerdì a Tel Aviv. I medici che hanno effettuato l’autopsia sul corpo del presunto attentatore escludono l’ictus. Le forze dell’ordine sono convinte che si tratti di un attacco motivato da ragioni nazionalistiche

• Un disegno di legge di Fratelli d’Italia prevede tre anni di carcere per gli ecoattivisti che imbrattano opere e beni culturali

• Il governo sta lavorando a nuove misure per rilanciare la natalità

• L’Iran vuole mettere le telecamere intelligenti in luoghi pubblici per identificare le donne che non indossano il velo

• Il Dalai Lama ha chiesto a un bimbo di succhiargli la lingua. Il video con la scena è diventato virale e Sua Beatitudine è stato costretto a scusarsi

Titoli

Corriere della Sera: Cina, prove di guerra a Taiwan

la Repubblica: Scacco al Pentagono

La Stampa: Nomine, Meloni pigliatutto

Il Sole 24 Ore: Banche Usa, scatta l’allarme prestiti

Avvenire: La pace che manca

Il Messaggero: Bollette, il nuovo piano aiuti

Il Giornale: La bomba di Pasqua

Leggo: Sbarchi e stragi di Pasqua

Qn: Si allontana la riforma delle pensioni

Il Fatto: Usa: «Forze ucraine disperate» / Macron: «Basta fare i vassalli»

Libero: Stato di emergenza

La Verità: Il mistero dei morti in eccesso

Il Mattino: Caro bollente, ecco gli aiuti

il Quotidiano del Sud: Def, i gufi tagliano la fiducia all’economia

il manifesto: 100 euro e lode

Domani: Marina, l’erede riluttante