Daniela Tornato con "L'Ultimo Ricordo" per Bagli Narranti - Misiliscemi che legge"

11/04/2023 09:28:00

Terzo appuntamento con la rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi”

in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik di Erice, venerdì 14 aprile alle ore 18. Protagonista sarà Daniela Tornatore, autrice del libro dal titolo “L’ultimo ricordo”, che dialogherà con la giornalista Jana Cardinale. L’incontro si terrà a Villa Immacolatella.

"L'ultimo ricordo", attraverso la storia d'amore di Anna e Paolo, racconta e affronta, con delicatezza, anche il tema della malattia che divora la memoria facendo riaffiorare talvolta un rarissimo "ultimo ricordo", e non mancano riferimenti anche al primo amore di Daniela, il giornalismo, che vive nella figura di Angela, una sorta di alter ego dell'autrice. “L'ultimo ricordo” (Edizioni Leima) è un libro sulle parole, ma anche una storia densa di emozioni. Ed e' delle parole che chiede di prenderci cura ogni giorno, senza sceglierle a caso, senza servircene come se ci fosse sempre tempo per rimediare. Perché le parole sono importanti e bisogna usarle. Nel libro c'é più di una storia: ci sono personaggi che diventano racconti, ci sono voglia di verità e informazione, unioni che sopravvivono, legami recisi, il bisogno di portare alla luce chi spesso viene relegato nell'ombra. E' una storia travolgente in cui emerge una sola cosa: l'amore.

Giornalista professionista, Daniela Tornatore è stata la corrispondente dalla Sicilia per il TG La7. Ha fatto parte dell’ufficio stampa di Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo, e attualmente si occupa di comunicazione e di organizzazione eventi. È tra le 17 autrici del libro “È la stampa, bellezze!”, pubblicato da Edizioni Leima.

Le letture saranno curate dalla professoressa Antonella Scaduto.