Cristicchi, vino, ciccolato e non solo. Gli eventi del week end in provincia

15/04/2023 06:00:00

La provincia di Trapani si anima di eventi per il fine settimana del 15 e 16 aprile, tra concerti, spettacoli teatrali,

festival enogastronomici e mostre. Scopriamo insieme i principali appuntamenti da non perdere.

MARSALA - Domenica 16 aprile, alle ore 18.00 presso il Teatro Impero, appuntamento con “Esodo” spettacolo di e con Simone Cristicchi. Si tratta del sesto appuntamento della Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala. Saranno la chitarra, il canto, la voce, le immagini e i racconti di Simone Cristicchi a trasportare il pubblico fino al Porto Vecchio di Trieste, dove c’è un “luogo della memoria”: il Magazzino n. 18. Qui si racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento, ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità. Per informazioni: 320.8011864 - 338.2615790.

ALCAMO - Fino a domenica 16 aprile è possibile partecipare all festival dedicato al vino e al cioccolato di Modica IGP. Si intitola "Ciokowine Festival Città di Alcamo" la manifestazione che si inserisce nell'ambito del patto di amicizia che vedrà gemellate, per la prima volta, le Città di Alcamo e Modica. Cooking show e masterclass di vino e cioccolato condotti da maestri cioccolatieri, chef e sommelier si alternano a spettacoli per grandi e piccoli e a degustazioni nell'area ristoro.

MARSALA - Domenica 16 aprile, alle ore 18.00, salirà sul palco del Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, per il terzo appuntamento della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia “L. Van Beethoven”, diretta dal M° Giuseppe Lo Cicero, Giovanni Lanzini clarinet & live electronics, con lo spettacolo “Clarinettissimo”. Un programma particolare, che il Maestro Lanzini eseguirà attraverso un Tour in tutta Italia, partendo proprio come prima assoluta dal Teatro Sollima di Marsala. Lo spettacolo sarà introdotto, come guida all’ascolto, dalla dott.ssa Antonella Pantaleo. Info: Ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria), acquistabile contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.

TRAPANI - Per la seconda parte della settantesima stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani, domenica 16 aprile, alle 18.30 presso la Chiesa Sant'Alberto (via Garibaldi) concerto del Trio Metamorphosi, che torna a Trapani per proporre l’esecuzione integrale di tutte le composizioni che Ludwig van Beethoven ha dedicato al trio violino, violoncello e pianoforte. Modalità d’acquisto: On line su www.amicidellamusicatrapani.it - Al botteghino a partire da un’ora prima dell’inizio della manifestazione.

SAN VITO LO CAPO - Toti e Totino sono i protagonisti dell'ultimo spettacolo della rassegna teatrale del Comune di San Vito Lo Capo organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Putìa della Risata, che si terrà sabato 15 aprile, alle ore 21.00 al Teatro Comunale di via Savoia. Il costo del biglietto è di 7 Euro.



ISOLA DI MOZIA - Sabato 15 aprile 2023, alle ore 12.00, sull’Isola di Mozia si terrà la commemorazione della scrittrice italo-inglese Gaia Servadio (1938-2021), che grande ed appassionata attenzione ha rivolto alla Sicilia ed alla cultura siciliana. In Sua memoria verrà posta a dimora una targa a ricordo dei soggiorni sull’Isola che hanno consentito la stesura della pubblicazione “Mozia. Fenici in Sicilia”, sulla storia della civiltà fenicia e le ricerche archeologiche condotte nell’Isola. Interverranno alla Commemorazione: Massimo Grillo, Sindaco di Marsala, Lidia Tusa, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, Gaetano Armao, dell’Università di Palermo, il figlio Orlando Mostyn-Owen ed alcuni familiari.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 15 aprile, alle ore 16.00, si svolgerà presso l’aula magna del Seminario Vescovile l’incontro di formazione del settore adulti dell’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mazara del Vallo. A guidare l'evento saranno gli assistenti spirituali e Dalila Ardito, Vice Presidente del Settore Adulti della Delegazione Sicilia.

ALCAMO - Fino al 16 aprile si può visitare la personale del Maestro Enzo Di Franco dal titolo "I colori della memoria" al Centro Congressi Marconi. La mostra racchiude il percorso artistico del Maestro, iniziato nel 1973, e presenta un ciclo pittorico che dura da cinquant'anni, mantenendo quella immediata schiettezza capace di fissare su tela personaggi e paesaggi dai colori nitidi, fatti di cromatismi luminosi. L’esposizione è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

ALCAMO - Fino al 19 aprile alle 17:30, presso l’Auditorium del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, sarà possibile visitare la mostra d’arte contemporanea “FLOWERS” .

La mostra organizzata dall’Associazione Culturale RicercArte, con il patrocinio del Comune, propone le opere di 19 artisti ispirate al tema dei fiori che rappresentano da un lato, la bellezza effimera e, dall’altro la vita che rinasce, ed ancora la memoria e l’oblio sempre alla ricerca della felicità. La mostra, al MACA, Collegio dei Gesuiti, sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdì con i seguenti orari: dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30; sabato e domenica dalle 16:30 alle 19:30,chiusura settimanale il lunedì.

MARSALA - Al Convento del Carmine di Marsala, fino al 4 giugno, sono esposte le opere dell'artista palermitano Momò Calascibetta, protagonista di un'antologica che dagli anni Ottanta a Milano arriva alle ultime tavole del 2020. Si intitola "Momò Calascibetta. L'ironia del disincanto" la mostra con cui, a pochi mesi dalla prematura scomparsa, la Pinacoteca di Marsala rende omaggio all'artista che scelse proprio Marsala come sua città dopo trentacinque anni trascorsi a Milano. La mostra (organizzata dall’Ente Mostra di Pittura Contemporanea "Città di Marsala" in collaborazione con l'associazione Art Momò e con il patrocinio del Comune di Marsala) è visitabile a ingresso libero dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00. La domenica di Pasqua dalle 17.00 alle 19.00.