I fatti del 17 Aprile: Bergoglio difende Giovanni Paolo II, scontro sui migranti, l'incidente di Immobile 

17/04/2023 06:50:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 17 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Si fa duro lo scontro tra Vaticano e Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Ieri Bergoglio ha difeso Giovanni Paolo II, «in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate»

• Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva, è stato traferito in reparto ordinario. Il fratello Paolo dice che sta bene

• Ciro Immobile ieri mattina stava guidando il suo Land Rover Defender quando si è schiantato contro un tram. Lui si è rotto una costola, le sue due figlie sono state ricoverate in ospedale

• La premier Meloni ha confermato la stretta sulle protezioni speciali per i migranti. Le opposizioni insorgono, Lega e Fdi non arretrano

• Il trapanese Valerio Valenti è il nuovo commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti. Quattro regioni del centrosinistra non hanno firmato l’intesa. Intanto la Guardia costiera è riuscita a salvare un altro migliaio profughi. Sulle polemiche per la nomina di Valenti, qui l'articolo di Tp24.

• Gli avvocati di Olindo Romani e Rosa Bazzi presenteranno a breve un’istanza di revisione a Brescia. Ci sarebbero nuove prove e nuovi testimoni che potrebbero far scarcerare i loro assistiti

• Pasqua ortodossa sotto le bombe in Ucraina. Tre chiese colpite (due dai russi, una dagli ucraini). Sotto gli attacchi russi si contano civili morti a Sloviansk e Snigirevsky. I mercenari della Wagner avanzano a Bakhmut ma Prigožin rilascia 130 prigionieri

• Al G7 sul clima il ministro Pichetto Fratin è riuscito a far inserire ioni i biocarburanti tra i combustibili neutri. Ora tornerà all’attacco a Bruxelles. A fine maggio un trattato per ridurre a zero l’ulteriore inquinamento da plastica entro il 2040

• Dietro della sospensione di Massimo Giletti ci sarebbe una foto, mai trovata dalla Dda, di Silvio Berlusconi con l’allora generale dei carabinieri Francesco Delfino e il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano

• In due giorni i combattimenti in Sudan fra le forze del generale Abdel Fattah al Burhan e quelle del suo vice Mohamed Hamdan Dagalo hanno fatto 80 vittime. Scoppiate le emergenze sanitaria e idrica. Le tivù hanno sospeso le trasmissioni

• Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è scampato a un attentato

• La Roma ha battuto l’Udinese 3 a 0, il Sassuolo ha fermato la riconcorsa della Juve Lecce Sampdoria è finita 1 a 1, Torino Salernitana idem

• MotoGP, a Austin, Texas, Bagnaia è caduto. Primo in ordine di arrivo: A. Rins, Honda. Primo in classifica: Bezzecchi, VR46 Racing Team

• In Uzbekistan, nelle finali della coppa del mondo di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli vince tutti e quattro gli ori

• È morto Murray Melvin, attore britannico, fu il reverendo Runt in Barry Lindon di Stanley Kubrick. Aveva 90 anni in Barry Lindon di Stanley Kubrick. Aveva 90 anni

Titoli

Corriere della Sera: Scontro frontale sui migranti

la Repubblica: I sindaci: Meloni fermati

La Stampa: Migranti, regioni e comuni in rivolta

Il Sole 24 Ore: Crisi demografica. L’Italia invecchia / Il Governo riscrive gli aiuti agli anziani

Il Messaggero: Migranti, il muro delle regioni

Il Giornale: Le Regioni «rosse» scelgono l’invasione

Il Fatto: «Munizioni a Kiev? Nel 2028» / Senza offensiva serve trattare

Libero: Le Regioni del Pd chiudono ai migranti

La Verità: Ora i danneggiati dal vaccino fanno causa a Speranza e Aifa

Il Mattino: Migranti, no della Campania

il Quotidiano del Sud: Il vuoto che spiana la strada al partito conservatore

Domani: Il Papa che verrà dopo Francesco