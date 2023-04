Marsala, torna la fiera di Maggio. Ecco quando e dove 

20/04/2023 17:35:00

"Giovane, metti il gettone!".

Torna la fiera di Maggio a Marsala, appuntamento un po' trash, un po' cult, molto sentito dai marsalesi. L'appuntamento è dal 29 Aprile, fino al 14 Maggio prossimi. Due settimane tra Tagadà, Bassotto, zucchero filato, corsa dei cavalli e chi più ne ha più ne metta.

Negli anni la fiera di Maggio ha perso molto del suo splendore, sia per i giochi, che sono sempre gli stessi, sia perchè i mercatini propongono le classiche cineserie. Ma per i bambini è sempre un gran divertimento (per i genitori, dobbiamo dirlo, un po' meno).

La fiera si terrà nell'area attrezzata alle spalle dello Stadio, con doppio ingresso, in Via della Gioventù e in Via degli Atleti. E chi andrà già avrà il "brivido" di posteggiare nel nuovo ed assolato mega parcheggio accanto lo stadio (che non si può utilizzare per le partite, come abbiamo raccontato su Tp24).

Gli appassionati del mercatino settimanale del martedì, che si tiene nella stessa zona, stiano tranquilli. Il 2 Maggio e il 9 Maggio il mercatino si farà, ma proprio nel parcheggio di fronte allo Stadio (un ritorno all'antica, dato che una volta si teneva proprio là).

La Fiera di Maggio dei giostrai itineranti si tiene a Marsala ormai da più di mezzo secolo, prima al mare, poi allo Stadio, adesso nell'area attrezzata. Non si è tenuta solo nei due anni del Covid, 2020 e 2021.