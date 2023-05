13/05/2023 18:24:00

Dopo la tempesta di scirocco in queste ore, che continuerà anche domani (qui un report dei danni) il meteo in provincia di Trapani va verso un deciso peggioramento. E lunedì si aspettano piogge e temporali. Le previsioni dicono che cadrà tanta acqua. E viene da chiedersi se Marsala, Trapani e le altre città sono pronte, o si ripeteranno le scene viste lo scorso 26 Settembre, quando Trapani è stata allagata.

Dalla Protezione Civile ancora non è stato comunicata nessuna allerta, in attesa di un quadro più chiaro domenica, ma gli uffici tecnici del Comune di Trapani in queste ore stanno già lavorando per controllare tombini e reti di scarico della pioggia in una città che ultimamente è stata martoriata dai troppi allagamenti. Nessuna notizia pervenuta invece da Marsala.

Il maltempo interesserà tutta la Sicilia occidentale a partire da lunedì, ed in alcune zone, come Agrigento, anche martedì. Ma il tempo sarà instabile per tutti i giorni della prossima settimana.