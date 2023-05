Sicilia, la legge per lo Psicologo delle cure primarie arriva alla Camera 

17/05/2023 12:40:00

La legge sull'istituzione dello psicologo delle cure primarie è stata presentata alla Camera con la presenza del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) Lazzari. Si lavora a questo progetto dal 2021 per riuscire a presentare una proposta di legge adeguata e completa in Sicilia.

E’ stato un percorso lungo, cominciato dal direttivo AUPI e proseguito grazie alla collaborazione con FIP Sicilia e Agire per l’Ordine.

In particolare, la proposta di legge è stata approvata dalla VI Commissione della Regione Siciliana, con il sostegno dell’On. Giuseppe Zitelli, che ha creduto nel lavoro dei professionisti appartenenti ad AUPI, FIP e Agire per l’Ordine, i quali hanno collaborato alla stesura finale di una proposta, considerata la più completa e dettagliata dall’intera Commissione Regionale, che a sua volta aveva vagliato tantissime altre proposte giunte da gruppi istituzionali siciliani.

“E’ un onore per noi poter dire che l’attuale Ddl è basato interamente sulle nostre idee – ha dichiarato il gruppo di professionisti appartenenti ad Agire per l’Ordine - e che è servito come base su cui far confluire altri spunti di riflessione provenienti da altrettanti gruppi professionali. Al centro di ogni punto inserito nella nostra proposta di legge c’è stata sempre la consapevolezza di volere offrire un servizio adeguato e funzionale per la promozione del benessere psicologico di tutta la popolazione siciliana. Non abbiamo mai fatto propaganda politica, ma il nostro unico obiettivo è stato il lavoro di squadra con professionisti del settore per migliorare il servizio sanitario siciliano”.

Ripercorrendo gli step che hanno portato all’approvazione del disegno di legge, ricordiamo che dopo diversi mesi di lavoro, nel gennaio 2022 è cominciato l’iter procedurale per portare avanti la proposta di legge di AUPI, FIP Sicilia e Agire per l’Ordine. A giugno 2022, la proposta è stata presentata ufficialmente durante un convegno AUPI, da parte degli onorevoli e delle forze politiche che avevano creduto nel progetto. A novembre 2022, finalmente la proposta giunge in Commissione Regionale. Ad aprile 2023 il Decreto di Legge è stato approvato ufficialmente.

“Ci auguriamo – conclude il gruppo Agire per l’Ordine - che la legge possa diventare definitiva entro il 2023 e che la Sicilia possa essere tra le prime Regioni d’Italia ad avere all’interno dei suoi servizi sanitari lo psicologo delle cure primarie”.