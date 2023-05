Palermo, a 11 anni accoltella il compagno di scuola e gli buca un polmone

18/05/2023 20:55:00

A 11 anni accoltella il compagno di scuola e gli buca un polmone. Accade a Palermo.

Il ferito, 14enne, è ricoverato in area critica, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se l’aggressione sia avvenuta all’interno dell’istituto o fuori. Ha lesioni anche alle mani, forse ha tentato di difendersi.

A portarlo in ospedale sono stati il nonno e alcuni familiari. Al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo si sono accorti subito che le sue condizioni erano molto gravi e che era stato vittima di un accoltellamento.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procuratrice dei Minori Claudia Caramanna, sono alle prime battute, ma secondo le iniziali ricostruzioni l’aggressore, da tempo vittima di bullismo, avrebbe reagito violentemente all’ennesima angheria subita.

Ancora tutta da accertare la dinamica dell’aggressione. Non è chiaro se l’adolescente sia stato ferito all’interno della scuola, l’istituto «Quasimodo», o vicino l’edificio scolastico. Il giovane è arrivato in ospedale nel pomeriggio: secondo i sanitari avrebbe riportato più ferite alle mani e alle braccia — segno che avrebbe tentato di difendersi — e al torace. Una coltellata gli ha bucato un polmone.