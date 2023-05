28/05/2023 00:30:00

La Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale ha donato due defibrillatori alla Croce Rossa Italiana di Marsala.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi da parte del direttore della filiale di Marsala Sergio Samanna'.

Le apparecchiature atte a sostegno dei Volontari CRI specializzati sui servizi di soccorso ed emergenza per la cittadinanza locale.

La Banca Don Rizzo continua a sostenere l'economia con la storia di banca locale in un'ottica di vicinanza ai bisogni della società del territorio marsalese e dell'area della Sicilia Occidentale. Promuove la medicina preventiva con le misure attivate per contenere l'impatto della crescita dei tassi d'interesse sui mutui delle famiglie.



Un gesto di elevato senso civico, di attenzione, sensibilità e generosità espressa dal Presidente della Banca Don Rizzo di Alcamo, Dr. Prof. Sergio Amenta nei confronti della CRI di Marsala per le sue esigenze e costante presenza nel territorio, lo stesso Comitato CRI nella persona del Presidente Silvio Bova, il Consiglio Direttivo, il Segretario e tutti i soci Volontari, ha voluto ringraziare sentitamente il Dr. Samannà con una targa ricordo e con una bottiglia vino con il nastro rosso con incise i 7 Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa . Presente all'evento anche il farmacista Riccardo Lembo quale intermediario.