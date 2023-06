I fatti del 5 Giugno: femminicidi, guerra in Ucraina, l'addio al calcio di Ibrahimovic 

05/06/2023 06:59:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 5 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri sera a San Siro Zlatan Ibrahimovic, 41 anni, ha detto addio al calcio. Ibra si è commosso. Poi ha detto ai tifosi: «Ci vediamo in giro, se siete fortunati!»

• Nebbia di guerra in Ucraina. Nella notte il ministero della Difesa russa fa sapere di aver respinto un’offensiva su larga scala. È la famosa controffensiva ucraina che finalmente è partita? O è solo propaganda del Cremlino? L’agenzia Reuters cauta: «Impossibile trovare conferme»

• Nel frattempo, si fanno sempre più intensi i combattimenti nella regione russa di Belgorod, l’Opec+ contingenta la produzione di petrolio per tenere alto il prezzo, a Mosca centinaia di fedeli ortodossi venerano l’icona della Trinità di Andrej Rubliov

• Per tutto il fine settimana sui giornali ha tenuto banco la storia di Alessandro Impagnatiello, delle sue due fidanzate parallele, di come si è sbarazzato di una delle due

• La California ha approvato una legge per la conservazione del giornalismo che obbligherà Meta, Google e Twitter a versare agli editori di giornali una percentuale dei loro introiti pubblicitari

• L’accordo sul tetto del debito è stato firmato sabato dal presidente Joe Biden. Il default non ci sarà

• Il Papa in tivù ha fatto anche dello spirito. Intanto, padre Georg è stato rispedito in Germania

• Bruxelles e Roma hanno fatto pace sul nodo dei controlli della Corte dei conti e della proroga dello scudo erariale, oggi il decreto Pa approda alla Camera. Pd e M5s pronti a dare battaglia

• Il neo dg della Rai Giampaolo Rossi vuole fare un cartone animato con protagonista Gabriele D’Annunzio

• Andrea Giambruno potrebbe essere promosso alla conduzione di un talk in prima serata

• A Fabriano, nelle Marche, una donna di 50 anni ha ammazzato il compagno con un abat-jour

• Omar Favaro, coautore del delitto di Novi Ligure, è accusato di molestie nei confronti della sua ex. L’avrebbe picchiata, insultata, e stuprata. Lui nega

• Nel giorno del 34º anniversario di Piazza Tienanmen, otto arresti a Hong Kong. Tra loro anche Chan Po-ying e Alexandra Wong, che se ne stavano in piazza con in mano una candela e dei fiori

• Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Cina. Una nave cinese e una americana si sono sfiorate, il ministro cinese della Difesa ieri ha detto che una guerra tra le due potenze provocherebbe «un disastro insostenibile per il mondo»

• Il Café Sacher ha aperto una succursale a Trieste. Una fetta di torta costa 8,90 euro

• Il campionato di calcio è finito. Rimane solo da giocare lo spareggio Spezia Verona, per decidere quale delle due squadre andrà in B

• Mourinho all’Olimpico ha fatto sapere ai tifosi: «Resto qui». Benzema lascia il Real e va a giocare in Arabia

• Formula 1: Il Gp di Spagna è stato vinto da Verstappen. La Ferrari di Sainz è arrivata quinta. Leclerc, undicesimo

• Delusione azzurra al Roland Garros, i due Lorenzo, tennisti italiani, sono usciti di scena agli ottavi di finale

• È morto Vincenzo Mantovani, uno dei più famosi traduttori italiani. Ha tradotto Philip Roth, Ernest Hemingway, Saul Bellow, Francis Scott Fitzgerald, Jack Kerouac, Harper Lee, Truman Capote e innumerevoli altri. Aveva 88 anni

• Se ne è andato anche Jim Hines, corridore afroamericano, primo sprinter a correre i 100 metri in meno di dieci secondi. Aveva 76 anni

Titoli

Corriere della Sera: Pnrr, la trattativa su una «clausola» per salvare i fondi

la Repubblica: Chi ostacola il Pnrr

La Stampa: «Femminicidi, ecco il piano del governo»

Il Sole 24 Ore: Rifiuti, all’Italia mancano 7 miliardi

Il Messaggero: La guerra arriva in Russia, fuga dalle città di confine

Il Giornale: Sorpresa, i soldi ci sono / E li usano per multarci

Leggo: Negozi, un furto ogni 9 minuti

Qn: Sanità malata, mancano 30 mila medici

Il Fatto: Chi c’è nella Cupola delle Armi che pilota il governo d’Europa

Libero: «L’anti-Meloni deve ancora nascere»

La Verità: Nome per nome, la rete massonica dell’agente anti-Lega dell’Espresso

Il Mattino: LA GLORIA

il Quotidiano del Sud: La Germania delocalizzi al Sud le sue filiere

Domani: L’infinita guerra sul Covid