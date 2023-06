Salemi. Mancano i loculi al cimitero. L'opposizione all'attacco: "Non c'è stata vigilanza"

Sulla scottante questione della mancanza di loculi cimiteriali di cui ampiamente abbiamo riferito nei giorni scorsi (potete leggere qui), sono intervenuti ieri con una nota critica nei confronti dell’Amministrazione cinque consiglieri della minoranza.

Il documento e’ firmato, in rigoroso ordine alfabetico, da Asaro Giuseppa, Brunetta Antonio, Grimaldi Biagio, Loiacono Giuseppe,Terranova Adelaide.

Manca, come al solito, il nome del candidato sindaco Giuseppe Crimi, rimpiazzato però questa volta dal consigliere Giuseppe Vultaggio, eletto nella lista della maggioranza. Un fatto temporaneo o un passaggio definitivo all’opposizione.

Il documento, ad una lettura affrettata, sembrerebbe una difesa d’ufficio del responsabile del VI settore, in quando viene affermato che “il sindaco non può non sapere che la copertura finanziaria per questo importante atto di indirizzo è arrivata esclusivamente con l’approvazione del bilancio, avvenuta il 23 agosto 2022, e che pertanto quest’ultima è la data dalla quale effettivamente gli uffici avrebbero potuto dare inizio all’iter burocratico necessario alla realizzazione di un bando ad evidenza pubblica”.

Ma subito dopo viene riconosciuto che “e’ altrettanto vero che nemmeno le note lungaggini burocratiche possono giustificare un così lungo lasso di tempo”.



Secondo le opposizioni, la denuncia presso la Procura della Repubblica avrebbe avuto lo scopo di distribuire equamente le responsabilità.

E’ mancata da parte dell’amministrazione, concludono, una idonea attenzione, una vigilanza costante limitandosi a chiedere chiarimenti al funzionario solo 11 mesi dopo!

Come si vede, una visione completamente opposta, su cui sarà la Procura a dire come sono andate effettivamente le cose.

Questa la nota stampa a firma dei consiglieri di opposizione.

Apprendiamo dai giornali di una segnalazione presso la Procura della Repubblica, da parte del ns sindaco, nei confronti del responsabile del VI settore reo, a Suo dire, di non aver tempestivamente dato seguito ad una disposizione risalente al 12 febbraio 2022 che prevedeva la realizzazione di 100 loculi da collocare presso il cimitero comunale.

Nella qualità di amministratore però, il sindaco non può non sapere che la copertura finanziaria per questo importante atto di indirizzo è arrivata esclusivamente con l’approvazione del bilancio, avvenuta il 23 agosto 2022, e che pertanto quest’ultima è la data dalla quale effettivamente gli uffici avrebbero potuto dare inizio all’iter burocratico necessario alla realizzazione di un bando ad evidenza pubblica.

E’ altrettanto vero che nemmeno le note lungaggini burocratiche possono giustificare un così lungo lasso di tempo ma, a parer nostro, una formale denuncia presso la Procura della Repubblica assume un altro significato...... una sorta di distribuzione delle responsabilità.

Si perché su questioni così importanti una amministrazione vigila, sollecita, se serve punisce con gli strumenti in proprio possesso, non si limita a chiedere chiarimenti 11 mesi dopo!

Non è questa la materia che ci compete comunque, se degli illeciti sono stati commessi l’autorità giudiziaria prenderà i provvedimenti necessari.

Nella fattispecie il compito di un amministratore è dare risposta ai familiari dei defunti per i quali non si ha ancora avuta una degna sepoltura.

Noi Consiglieri Comunali non possiamo continuare ad attendere che venga trovata una soluzione poiché, investiti dai cittadini, abbiamo il dovere di intervenire e di fare chiarezza nel rispetto sia dei familiari che dei cittadini tutti.

Auspichiamo, dunque, che il succitato problema venga risolto nel più breve tempo possibile per non essere costretti ad azioni non edificanti per l’Amministrazione.