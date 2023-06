Trapani, vertice in Capitaneria contro il commercio abusivo di pesce

09/06/2023 16:40:00

Vertice, questa mattina, in Capitaneria di porto a Trapani per predisporre una strategia comune contro l'abusivismo nel commercio al dettaglio di prodotti ittici.

Alla riunione, nata su iniziativa del sindaco Giacomo Tranchida, hanno preso parte il dirigente comunale Amenta, il comandante della Capitaneria, il referente del servizio veterinario dell'Asp di Trapani e il referente dell'Autorità di Sistema Portuale. Affrontato anche l'argomento relativo al rispetto delle regole sanitarie per la vendita del pesce a bordo delle barche, nonché la pulizia del porto

Nel corso dell'incontro è stato deciso di intensificare i controlli, ma soprattutto verranno incentivati i pescatori della piccola pesca che sceglieranno di vendere il proprio prodotto all'interno del “nuovo” mercato del pesce, che l'amministrazione Tranchida ha realizzato per garantire migliori condizioni igienico sanitarie dei prodotti a garanzia dei consumatori.

“Quanto degli stessi operatori commerciali - dichiara il sindaco Tranchida - verranno fissate regole anche per consentire un accesso alle piattaforme per il conferimento dei rifiuti da parte di pescatori della piccola e della grande pesca in modo tale da svolgere una azione sinergica per pulire di più e meglio il mare”.