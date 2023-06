"Trapani: dopo le elezioni un tavolo di riappacificazione del Pd provinciale"

10/06/2023 09:14:00

Dopo aver letto le tante uscite pubbliche di diversi dirigenti del Partito Democratico provinciale, è doveroso da parte mia intervenire per una seria e attenta analisi sui risultati delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio scorso, naturalmente con particolare riferimento alla città di Trapani.

Analisi che non può non partire dal sottolineare come la Segreteria Provinciale del PD, di cui faccio parte, ha fatto tutto il possibile per garantire la presenza del Partito Democratico quanto meno nella competizione elettorale a Trapani chiamata al voto con il sistema maggioritario; a tal proposito mi sia consentito ricordare quanto deliberato nella riunione di segreteria provinciale svoltasi il 21 gennaio 2023, sulla scorta fra l’altro dell’esperienza vincente già fatta a Erice nelle precedenti elezioni amministrative del 2022. Ed è anche per questo che confermo la mia personale fiducia al Segretario provinciale Domenico Venuti.

Su Trapani la questione appare abbastanza chiara e particolarmente drammatica: un circolo privo di Segretario, oggi commissariato, che va ricostruito; un gruppo consiliare del PD che nella passata legislatura non si è stati in grado di costituire; un partito a cui non viene concesso di competere in queste amministrative anche con forti responsabilità della Segreteria regionale; un solo esponente del Partito Democratico eletto in consiglio comunale in questa tornata elettorale.

A fronte di tutto questo ritengo che occorre tutti quanti fare la giusta autocritica cambiando realmente rotta, ma lo dobbiamo fare con convinzione e umiltà, perché un Partito Democratico diviso non va da nessuna parte e quello che è ancor più grave è che con queste profonde spaccature e con questioni che rimangano perennemente aperte non facciamo nè il bene del partito nè il bene della comunità che intendiamo amministrare, allontanando nel contempo sempre più le persone dalla politica producendo quel triste fenomeno dell’astensionismo che si registra ormai puntualmente in ogni tornata elettorale.

Con senso di responsabilità propongo in maniera convinta la costituzione di un tavolo di riappacificazione e di programmazione dove possano incontrarsi Il Segretario Provinciale Domenico Venuti, il Presidente dell’Assemblea provinciale Valentina Villabuona, il deputato all’ARS del Partito Democratico Dario Safina, il Commissario del Circolo PD di Trapani Antonio Ferrante e il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida al fine di dirimere definitivamente tutte le questioni aperte, ponendosi come obiettivo principale quello di far prevalere le ragioni dell’unità, rafforzando la presenza del partito in tutto il territorio della provincia, ponendosi all’ascolto dei cittadini a cui fra l’altro delle nostre discussioni interne poco importa e preparandoci alle prossime sfide che ci attendono su più livelli.

Giuseppe La Francesca

Vice Segretario Provinciale del Partito Democratico