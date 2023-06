I fatti del 12 Giugno: la Tunisia e i migranti, Tajani negli Usa, Articolo Uno torna nel Pd

12/06/2023 06:48:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 12 Giugno 2023, in Italia e nel mondo.

• Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Mark Rutte in missione congiunta in Tunisia. Obiettivo: soldi in cambio di tenersi i migranti. Ma il dittatore tunisino Saied sta cercando di ricattarci

• Tajani è volato negli Stati Uniti. La visita durerà fino a mercoledì

• Dopo sei anni Articolo 1 s’è sciolto e torna nel Pd. Schlein: «Oggi è il giorno di un ricongiungimento familiare»

• Silvio Berlusconi è di nuovo al San Raffaele, alla terza notte. Questa volta per dei controlli. Resterà in ospedale ancora qualche giorno

• Ieri a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, i funerali in forma privata di Giulia Tramontano

• Delitto di Sant’Antimo, il suocero che ha ammazzato genero e nuora aveva perso la testa per lei

• A Firenze è sparita una bimba di 5 anni. L’ultima volta che è stata vista giocava in cortile

• La controffensiva ucraina va avanti. Kiev libera tre villaggi, ma i russi resistono

• A cinque giorni dall’esplosione della diga di Nova Kakhovka, i cadaveri dei morti nell’alluvione arrivano a Odessa

• Sono stati trovati vivi i 4 bambini dispersi nella giungla da 40 giorni. La più grande ha 13 anni, il piccolo uno. Erano spariti dopo un incidente aereo

• Trump, incriminato per aver nascosto documenti Top secret nella sua casa di Mar-a-Lago, ha fatto sapere che si ricandiderà anche se incriminato

• George Soros cede il suo impero al figlio per combattere contro un ritorno di Donald Trump alla casa bianca

• L’ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata dalla polizia che indaga sulle accuse di reati finanziari da parte dello Scottish National Party. Dopo qualche ora, è stata rilasciata: «Sono innocente»

• Roland Garros, Djokovic si conferma per la terza volta re di Parigi e conquista lo Slam numero 23. È record

• La Ferrari ha vinto la centesima 24 Ore di Le Mans. Era dal 1965 che non accadeva

• Al Mugello ha trionfato Pecco Bagnaia. Sul podio anche le Ducati di Jorge Martin e Johan Zarco. Quarto, sempre su Ducati, Luca Marin

Titoli

Corriere della Sera: Migranti, intesa a metà con Tunisi

la Repubblica: Tunisi, schiaffo alla Ue

La Stampa: La Tunisia gela la Meloni / No al baratto soldi-migranti

Il Sole 24 Ore: Focus sui tribunali. Cause civili più veloci: Aosta e Ferrara al top, al Sud tempo lenti

Il Messaggero: Migranti, aiuti alla Tunisia / Crosetto: in gioco il futuro Ue

Il Giornale: Sinistra sfascia-metropoli

Leggo: Migranti, intesa Ue-Tunisia

Qn: Migranti, prima intesa con la Tunisia

Il Fatto: Tunisi respinge Meloni e Ursula / Il tiranno dà lezioni di umanità

Libero: Scipiona l’Africana

La Verità: Torna il sesso, sono inglesi / Uomo e donna diversi per legge

Il Mattino: Migranti, primi aiuti a Tunisi

il Quotidiano del Sud: Non lasciate solo Fitto

Domani: Scuola di polizia