Poggioreale, visita in città per i discendenti di emigrati negli Stati Uniti

12/06/2023 11:15:00

Trentatre discendenti di emigrati negli Stati Uniti originari di Poggioreale sono in visita nel paese belicino. Sono tutti figli e nipoti di chi è andato in America in cerca di fortuna tra il 1880 e il 1910.

Tutti fanno parte dell“Associazione Poggioreale in America”, nata in Texas, nel 2018 che ha l’obiettivo di riunire i poggiorealesi emigrati in America e quelli residenti a Poggioreale, in Sicilia. Vi fanno parte anche emigrati discendenti di Poggioreale che si trovano in altri stati dell’America.

L’Associazione si occupa di iniziative benefiche e attività socio-ricreative culturali. Ha pulito la tomba presso il cimitero di Poggioreale dell’arciprete Nunzio Caronna, ha tradotto in inglese e pubblicato in America due libri dell’arciprete Nunzio Caronna e del libro di Erasmo Vella su Poggioreale con il ricavato in beneficienza a favore dell’Associazione Poggioreale in America e di Poggioreale di Sicilia.

Nel Texas, l’Associazione, ogni anno, organizza un concorso per donare cinque borse di studio a studenti meritevoli, figli di discendenti di Poggioreale Sempre annualmente, nel mese di settembre, viene organizzata una riunione di tutti i discendenti poggiorealesi in America.

Oggi la visita degli americani di Poggioreale visiteranno gli uffici comunali. I loro antenati emigrati in tempi diversi appartenevano alle famiglie: Fazzino, Strada, Sancetta, Cannizzaro, Loria, Montalbano, Messina, Campisi. Domani martedì 13 giugno, si recheranno in visita alla Poggioreale Antica, al cimitero comunale e al Cretto di Burri.

Nel pomeriggio presenzieranno ai festeggiamenti in onore di San’Antonio da Padova, Protettore di Poggioreale. Durante la loro permanenza in Sicilia effettueranno anche escursioni a Palermo, Trapani, Erice, Segesta, Selinunte, Favignana. I collaboratori, in Sicilia, dell’Associazione Poggioreale in America sono Rosario Sanfilippo e Anna Todaro.