12/06/2023 14:00:00

Il Comune di Alcamo dovrà pagare 24mila euro di indennità di risultato ad una sua ex dirigente.

La donna, oggi in pensione, Giovanna Mistretta, ha guidato l'ufficio del personale del comune per circa due anni ma non ha percepito l’indennità di risultato che spetta ai dirigenti.

Nel 2017 e 2018 ha guidato ha diretto l'ufficio con nomina dirigenziale della giunta Surdi, e secondo la segretaria comunale non aveva i requisiti perché non aveva vinto un concorso pubblico come dirigente.

L’ex dipendente però fatto ricorso e il tribunale le ha dato ragione. Il consiglio comunale ha votato, per tale vertenza, l’ennesimo debito fuori bilancio.