A che punto siamo con l'istituzione dello psicologo di base in Sicilia? Se n'è parlato a Marsala

12/06/2023 06:00:00

Si è tenuto venerdì pomeriggio a Sala Delle Lapidi il convegno, organizzato da Spazio Donna, sullo psicologo delle cure primarie e sulla figura dell’infermiere pediatrico scolastico.



Tra i relatori lo psicologo Sandro Veltri, il medico di Medicina Generale Gianvito Rami, il presidente dell’ordine dei Medici della Provincia di Trapani, Vito Barraco, il presidente della direzione regionale del PD, Antonio Ferrante, i deputati regionali Dario Safina, Stefano Pellegrino.

A relazionare sulla necessità della figura nelle scuole dell’infermiere pediatrico il consigliere Flavio Coppola, da sempre attento osservatore della problematica, si è confrontato e ha raccolto l’appello di tante mamme che si ritrovano a dover lasciare il lavoro per procedere con la somministrazione della terapia ai propri figli oppure la stessa viene somministrata da operatori scolastici formati appositamente ma senza essere infermieri.

La Sicilia è al lavoro per istituire, invece, la figura dello psicologo di base, la cura dell’anima come prevenzione e promozione della salute mentale. In Francia, in Spagna, in Svezia e in Italia in Campania, in Toscana, in Puglia la figura è già prevista, accessibile per superare le varie emergenze.

Il Covid-19 ha portato allo scoperto tutta una serie di fragilità che prima erano sommerse o latenti, in altri casi si sono palesate a causa proprio della pandemia. C’è anche una cooperazione territoriale tra medico di famiglia e psicologo. In breve si permetterà l’accesso diretto ad uno psicologo che prenda in esame, oltre alla condizione biologica, anche la situazione relazionale, intrapsichica, di ciclo di vita del paziente; favorire un’integrazione di competenze tra medicina e psicologia, con arricchimento culturale di entrambe le figure professionali.

Tutto questo comporterà anche una riduzione della spesa sanitaria.

Tra gli interventi anche quello del dottore Rino Ferrari, direttore del distretto socio sanitario Marsala-Petrosino, che ha parlato di una alleanza terapeutica. Sono seguiti gli interventi del dottore Paolo Pace, neuropsichiatra infantile, del dottore Ezio Fazio, direttore sanitario degli ospedali di Trapani e Pantelleria, capo dipartimento cure primarie e integrazione socio sanitaria, responsabile provinciale ASP missione 6 PNRR.

Il disegno di legge in questo momento è in commissione Sanità, per poi passare alla commissione Bilancio. Se approvata, e ci sono buone ragioni per pensare che il ddl troverà conversione in legge in Aula, sarà la prima legge importante di questa legislatura.