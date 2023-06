I fatti del 13 Giugno: l'addio a Berlusconi, la controffensiva Ucraina, non si trova Kataleya

13/06/2023 07:00:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 13 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Silvio Berlusconi è morto ieri mattina alle 9.30. Aveva 86 anni. Poco dopo, tutte le trasmissioni televisive in diretta si sono fermate, la notizia in pochi minuti ha fatto il giro del mondo finendo in apertura su tutti i siti. Tanti i commenti da Mattarella a Putin, passando per papa Francesco, Emilio Fede e Carlo Ancelotti. Domani, lutto nazionale per i funerali di Stato nel Duomo di Milano

• La controffensiva ucraina va avanti. Kiev riconquista un altro villaggio. Si avanza anche a Bakhmut. Mosca rivendica di aver distrutto sei barche-drone che la scorsa notte avrebbero cercato di attaccare una delle navi da guerra russe nel Mar Nero

• Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato l’omologo polacco Andrzej Duda e il cancelliere tedesco Olaf Scholz per parlare degli aiuti a Kiev e dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato

• Ue, primo via libera all’accordo sui riders. Verranno equiparati ai dipendenti. Ma manca l’ok di Germania e Spagna

• La piccola Kataleya non si trova. Si indaga per sequestro di persona. I genitori tentano il suicidio

• Omicidio di Carol Maltesi, condannato a 30 anni Davide Fontana, l’ex che la ammazzò e la fece a pezzi

• Omar Favaro non è pericoloso. Per lui nessuna misura restrittiva. Il tribunale del Riesame di Torino ha respinto l’appello della Procura di Ivrea, che lo accusava di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni dell’ex moglie

• Il Vaticano condanna a 9 mesi i due ragazzi di Ultima generazione che s’erano incollati alla statua del Laocoonte

• Covid, il Sunday Times torna ad accusare il laboratorio di Wuhan

• A Stoccarda Lorenzo Sonego battuto 6-1, 6-2 Matteo Berrettini che lascia il campo in lacrime. Lorenzo Musetti, sconfigge il croato Borna Gojo e vince per la prima volta in carriera una partita sull’erba

• Sono morti anche l’attore e regista Francesco Nuti e il fotografo Paolo Di Paolo

Titoli

Corriere della Sera: L’Italia senza Berlusconi

la Repubblica: Il primo populista

La Stampa: Ciao, Cavaliere

Il Sole 24 Ore: Un impero alla prova successione

Avvenire: Addio a Berlusconi, leader che ha innovato. E diviso

Il Messaggero: Il sogno italiano

Il Giornale: L’ULTIMO CAVALIERE*

Leggo: ERA SILVIO

Qn: ERA SILVIO

Il Fatto: La Repubblica del Banana

Libero: Morto Silvio non se ne farà un altro

La Verità: HA VINTO LUI

Il Mattino: L’era di Silvio

il Quotidiano del Sud: Non ci sarà un altro Silvio, muore la seconda repubblica

il manifesto: Asceso in campo

Domani: Una storia italiana

*il Giornale è uscito listato a lutto