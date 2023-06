Terza edizione dell'Open Wine Days: musica, cabaret e vino alle Cantine Europa

13/06/2023 16:45:00

Sabato 1 e domenica 2 luglio si terrà la terza edizione dell'Open Wine Days presso le Cantine Europa,

dopo il successo riscosso lo scorso anno in occasione del 60º anniversario. L'evento proporrà una serie di spettacoli e ospiti, tra cui i Gemelli di Guidonia e i Neri per Caso.

La manifestazione, sotto la direzione artistica dei Trikke e Due, prenderà il via sabato 1 luglio alle ore 17:30 con il convegno "Strategie e tecniche rigenerative per la fertilità del suolo". Alle ore 19:30 si svolgerà la cerimonia di apertura seguita, alle ore 21:30, dallo spettacolo presentato da Enzo Amato e Nicola Anastasi (Trikke e Due), con la partecipazione di Alba Pizzo, protagonista di "The Voice Senior 2023", Ezio Genna, noto per la sua partecipazione a "Tu si que vales", e il cabarettista marsalese Baldo Russo. La serata si concluderà con il performance dei Gemelli di Guidonia che presenteranno "TreX2, Summer show".

Domenica 2 luglio, dopo un aperitivo di benvenuto accompagnato dalle note di Rubina, avrà luogo la Master Class "La sfumatura del Grillo" e alle ore 19:30 si svolgerà una sfilata di auto d'epoca. Alle ore 21:30 saliranno sul palco la cantante petrosilena Anna Maria Modello, Giovanna Sorrentino, concorrente di "The Voice Senior 2022", e il signor Fans con "Avanti un altro". L'Open Wine Days si concluderà con un concerto dei Neri per Caso.

«Siamo felici di poter ospitare degli artisti di prestigio come i Gemelli di Guidonia e i Neri per Caso – dichiara il presidente delle Cantine Europa Nicolò Vinci – Abbiamo voluto creare un calendario che potesse offrire il giusto mix di musica, cabaret e intrattenimento sulla scia di quanto fatto in occasione del 60esimo anniversario dalla Fondazione delle Cantine Europa. Negli anni abbiamo compreso quanto fosse importante far conoscere e far vivere non solo agli addetti ai lavori, come gli agricoltori, ma anche alle famiglie dei soci la nostra realtà – racconta il presidente – L’Open Wine Days nasce infatti cinque anni fa con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che ha scelto di aprire le porte della cantina, di farla visitare, regalando piccoli momenti di convivialità ai partecipanti. Lo scorso anno abbiamo voluto ampliare e arricchire il progetto, proprio in occasione dell’anniversario: abbiamo coinvolto un pubblico più vasto, i cittadini dei comuni di Petrosino, Marsala e Mazara del Vallo, registrando un grandissimo successo.

Quest’anno, dopo aver ulteriormente rinnovato le nostre etichette, commercializzate dalla nostra azienda Sibiliana vini, abbiamo voluto coinvolgere anche artisti di fama nazionale, così da poter rivolgere l’invito anche oltre i confini del territorio. L’obiettivo, per la nostra azienda, resta comunque uno: coinvolgere e far conoscere, affinché degustando i nostri vini il consumatore sappia riconoscerli e identificarli, nella consapevolezza che dietro un calice c’è il lavoro di duemila soci viticoltori di Cantine Europa».

I biglietti per l'evento sono disponibili su tickettando.it e presso l'agenzia "Viaggi dello Stagnone" a Marsala, in via dei Mille 45.