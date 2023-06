Il Circolo di Alcamo del PD organizza un incontro sull'autonomia differenziata

13/06/2023 10:23:00

Il Circolo di Alcamo del Partito Democratico ha organizzato l'incontro "Autonomia differenziata: se la conosci, puoi fermarla", che si terrà giovedì 15 giugno alle ore 18:00 presso la Cittadella dei giovani.

Interverranno, tra gli altri:Prof. Andrea Piraino, Docente di Diritto Costituzionale Università di Palermo; On. Peppe Provenzano, Componente della segreteria nazionale PD;

On. Anthony Barbagallo, Segretario Regionale PD Sicilia; On. Regionale Pd Dario Safina; On. Franco Piro già assessore regionale al Bilancio; Domenico Venuti, Segretario Provinciale PD.

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere una riflessione sull'autonomia differenziata, un tema di grande attualità nella politica italiana. Duante l'incontro saranno affrontati i vari aspetti legati a questa forma di autonomia territoriale e saranno presentate diverse prospettive da parte dei relatori.