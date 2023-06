A Partanna la seconda tappa de "I Cantieri della Transizione Ecologica"

14/06/2023 02:00:00

Giovedì 15 giugno, si terrà a Partanna la seconda tappa siciliana della campagna congressuale nazionale "I Cantieri della Transizione Ecologica".

La prima è stata a Catania, con la visita all'impianto 3Sun Gigafactory di Enel, la più grande fabbrica per la produzione di pannelli solari d’Italia e una delle più grandi d’Europa. La seconda tappa si terrà all'impianto solare termodinamico di Partanna, Un campo solare di 83mila m2 (circa 10 campi da calcio) con ha una potenza installata di 4,26 MWe. L’impianto è in grado di produrre energia elettrica per oltre 1.400 famiglie, circa il 30% della popolazione del territorio comunale, con utenze domestiche da 3 kW.