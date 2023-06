Ambiente e rifiuti, anche Favignana e Calatafimi le attività del progetto Re-Né

14/06/2023 07:00:00

Entra nel vivo anche a Favignana e e a Calatafimi Segesta il progetto “Re-Né - Relancer une Nouvelle Économie”, finanziato dall'Unione Europea all'interno del programma di cooperazione internazionale Italia-Tunisia ha tra gli obiettivi quello di migliorare la gestione dei rifiuti a livello istituzionale con la creazione di punti di riciclo e di creare una piattaforma internazionale per lo scambio di informazioni e competenze nel settore dei rifiuti.

Il progetto vede coinvolti tra i partner italiani il comune di Balestrate, capofila, e come detto, Calatafimi-Segesta e Favignana con l’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, l’IRIB CNR di Palermo e tra i partner tunisini i comuni di Maamoura, Zarat e l’organizzazione non governativa

UTSS, Unione Tunisina di Solidarietà Sociale.

Dal 14 al 16 giugno si svolgeranno a Balestrate, Calatafimi Segesta, Favignana e Palermo, le attività di divulgazione del progetto con convegni, inaugurazioni ed incontri tra i partner italiani e tunisini. I convegni saranno arricchiti da interventi di esperti del settore dell’economia circolare, professori universitari ed imprenditori che con successo hanno messo in pratica il modello

sostenibile di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali.

Gli eventi offriranno l'opportunità ai partner e ai partecipanti di scambiare conoscenze, esperienze e idee, nonché di rafforzare i legami tra i due Paesi nella condivisione dei traguardi raggiunti. Sarà l’occasione per conoscere tutte le azioni che i partner hanno intrapreso all’interno del progetto Re-Né che vede la massima espressione dell’economia circolare: la realizzazione di stazioni ecologiche mobili allocate a: Balestrate (per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), Favignana (per rifiuti provenienti dalle attività di pesca sia professionale che del diportismo ricreativo) e a Calatafimi Segesta (per piccoli elettrodomestici); la creazione del Centro del Riuso (consegna di indumenti usati, realizzazione e commercializzazione di prodotti creati da materiale di recupero); la ricerca innovativa sviluppata dall’IRIB CNR di Palermo (packaging edibile realizzato con sottoprodotti alimentari);

il riciclo e il compostaggio nei comuni tunisini di Maamoura e Zarat; l’impegno nel sociale dell’UTSS di Tunisi.

Qui di seguito il programma delle giornate:

Mercoledì 14 giugno

Calatafimi Segesta

Ore 9 Convegno “Economia circolare, sfide e opportunità”, sala convegni Biblioteca Comunale

Ore 13:30 Inaugurazione del Centro del Riuso presso l’ex macello

Giovedì 15 giugno

Isola di Favignana

Ore 9 “La spiaggia ecologica”, incontro presso la spiaggia della Praia

Ore 15 Inaugurazione dell’ “Ecoisola”, stazione ecologica mobile

Venerdì 16 giugno

Palermo

Ore 9:30 Convegno “Economia circolare, ricerca ed innovazione”, Aula Cocchiara, Area della

Ricerca del CNR.



Balestrate

Ore 16 Inaugurazione e convegno “L’isola ecologica: opportunità per il territorio” presso l’Aula

Multimediale sita in via del Mare