La Sicilia presenta il piano pandemico

14/06/2023 09:00:00

La Sicilia ha presentato il piano pandemico. Dopo la presentazione del piano pandemico nazionale, ora tocca alle Regioni. La presentazione nel centro di formazione Cefpas.

"Avere un piano che sia in grado di affrontare una pandemia dopo la bruttissima esperienza che abbiamo vissuto in questi anni, è una tappa importantissima", l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo.

Il primo tassello del Panflu, il piano pandemico 2021/2023 riguarda l'organizzazione delle strutture sanitarie che in alcuni casi come le ASP di Siracusa e Caltanissetta hanno già effettuato delle simulazioni di risposta pandemica. Il piano guarda anche ad un approccio integrato per evitare che l'ingranaggio si intoppi. Dal centralinista al portiere, dal vigilante al medico, al primario e al direttore di dipartimento, chiunque dovrà avere l'informazione per comprendere quali siano gli elementi base di risposta ad una pandemia.