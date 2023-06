17/06/2023 16:25:00

Incidente autonomo, oggi intorno alle 14.30, in via Tunisi a Marsala. Una Fiat 500, guidata da una ragazza, ha perso il controllo e si è andata a schiantare prima contro un palo e poi contro il muretto di cinta di una abitazione.

L'impatto è stato molto violento, tant'è che sono esplosi gli airbag e l'auto ha subito grossi danni. Distrutto anche il palo, il muretto di cinta in frantumi che si sono sparsi per tutta la carreggiata. La donna al volante fortunatamente illesa. Pare che la donna abbia perso il controllo del mezzo nel tentativo di scansare un animale che improvvisamente si è fiondato in strada. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale di Marsala.