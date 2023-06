  Marsala ad alta velocità. Non solo autovelox. Ecco le novità al Signorino

17/06/2023 06:00:00

A Roma quattro ragazzi, youtuber, per una sfida social, hanno noleggiato una Lamborghini, l’hanno portata a folle velocità, e hanno preso in pieno un’altra auto, causando la morte di un bambino di 5 anni. La tragedia pone ancora una volta l’interrogativo su cosa si può fare per evitare tremendi incidenti stradali. Su che tipo di controlli, e se siano mai abbastanza.

A Marsala negli ultimi mesi il tema della sicurezza stradale, dell’alta velocità, è stato al centro dei commenti sugli incidenti stradali, a volte mortali, che si sono verificati in città.

In città, spesso si viaggia a velocità sostenuta, quattro e due ruote, e spesso si viaggia distratti, usando telefonini alla guida. Negli ultimi mesi si sono verificati, non solo a Marsala, ma nel resto della provincia incidenti molto gravi, spesso causati dall’alta velocità.

E che Marsala sia una città, ad alta velocità, ce lo dicono due fattori. Le segnalazioni che arrivano dal Signorino, con ragazzini che sfrecciano con gli scooter. E le tante polemiche scaturite dall’installazione dell’autovelox in via Mazara. Il Comune, con la Polizia Municipale, ha messo mano ad entrambe le cose.

Nei giorni scorsi è arrivata alla nostra redazione la segnalazione delle continue “corse” notturne nel viale del lido Signorino. Ragazzi che sfrecciano con gli scooter a tutta velocità. Il minore dei mali è il baccano, che infastidisce i residenti. Ma l’aspetto, certamente, più pericoloso è il rischio di causare incidenti.

Tra l’altro, proprio in quella zona, qualche anno fa ci fu un terribile incidente in auto, in cui ha perso la vita un ragazzo.

Dopo le segnalazioni fatte alla nostra segnalazione il Comune ha preso dei provvedimenti. Su iniziativa della Polizia Municipale, infatti, è stata disposta l’installazione di alcuni dossi artificiali e attraversamenti pedonali. In particolare sono previsti due dossi e due attraversamenti pedonali nel viale che conduce al Signorino. Altri due dossi, il limite di 20 km/h e un attraversamento pedonale è previsto invece nel viale che conduce al Lido Gazebo, lo Sbocco, per intenderci.

Si tratta di un provvedimento disposto dal comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi, non solo dopo le segnalazioni di giovani che sfrecciano in motorino, ma anche dopo che i vigili urbani hanno accertato di recente violazioni del Codice della Strada. “Il che costituisce riscontro alle segnalazioni pervenute, dal quale si può desumere una propensione alla guida scorretta, con tutte le consequenziali implicazioni negative del caso” si legge nel provvedimento.

Altri dossi, in questi mesi, sono stati installati in altre arterie in cui c’era il rischio dell’alta velocità, come in via Tunisi, in prossimità di viale Regione Siciliana, o ancora a Santa Venera.

Altra questione è quella dell’autovelox in via Mazara che ha prodotto centinaia di multe per eccesso di velocità in questi mesi. E alle multe sono seguite le polemiche, le proteste, e i ricorsi dei sanzionati. Alcuni di questi ricorsi sono stati già giudicati, con risarcimenti che il Comune dovrà concedere. L’autovelox sta diventando, insomma, un caso giudiziario. Per la Polizia Municipale le sanzioni sono regolari, ed è certa di dimostrarlo nelle sedi competenti.