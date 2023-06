I fatti del 23 Giugno: Titan imploso, Cdm rinviato, accuse alla Santanchè

23/06/2023 06:49:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 23 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Il sommergibile Titan è imploso a causa di «una catastrofica perdita di pressione». I suoi rottami sono stati localizzati sul fondo dell’oceano. I cinque passeggeri sono tutti morti

• La premier Meloni ha rinviato il Cdm previsto per ieri pomeriggio a martedì per «motivi personali». Il governo si riunirà martedì. Delusione per la mancata nomina del commissario per l’alluvione

• Le opposizioni, senza la maggioranza, mandano avanti il Mes. Ieri la Meloni ha incontrato Visco a Palazzo Chigi

• La Santanché accusata di una certa leggerezza nella gestione delle sue aziende, Visibilia e Ki Gruop. Giorgia non l’ha presa bene. Lei vuole querelare Report.

• Lo storico tesoriere di Silvio Berlusconi Alfredo Messina è stato sostituito da Fabio Roscioli, già avvocato personale del Cav. e dei suoi figli. Licia Ronzulli ha affermato che «Antonio Tajani sarà il prossimo presidente di Forza Italia. È giusto»

• I protagonisti della seconda prova della maturità sono stati Seneca, Bachelet, Morin, Barnes e Obama. Ma anche funzioni e videogiochi educativi

• Il ponte di Chongar, che unisce la Crimea alla regione di Kherson, è stato danneggiato da missili britannici lanciati da Kiev. Era usato dai russi per trasportare armamenti pesanti verso Zaporižžja e Melitopol

• La banca centrale turca ha aumentato i tassi di interesse dall’8,5 per cento al 15 per cento (l’inflazione in Turchia viaggia intorno al 40%). La decisione ha invertito anni di politiche monetarie non convenzionali

• Inchiesta mascherine: arrestati l’ex capo dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna e l’ex ex parlamentare della Lega Gianluca Pini. Secondo l’accusa Minenna facilitava lo sdoganamento delle merci in cambio di un posto nella Lega e della conferma del suo ruolo

• Esselunga, la catena di supermercati, è sott’indagini per false fatture e falsi contratti d’appalto per la manodopera per un totale di 221 milioni di euro. Di ieri il sequestro preventivo di 48 milioni

• Bergoglio ha dichiarato venerabile suor Lucia la veggente di Fatima

• La giustizia vaticana ha trasmesso nelle scorse settimane alla Procura di Roma tutte le evidenze reperibili nelle strutture della Santa Sede sulla vicenda di Emanuela Orlandi

• È cominciato ieri il processo davanti alla Corte elettorale superiore (Tse) del Brasile contro Jair Bolsonaro

• Una donna di sessant’anni che stava pedalando in bicicletta in piazza Durante, a Milano, è stata travolta da una betoniera

• Agli Europei under 21 l’Italia ha perso 2 a 1 con la Francia. Polemiche per un gol fantasma

• A più di un anno dall’emorragia cerebrale, Stefano Tacconi, 66 anni, continua il percorso dei miglioramenti.

• Frankie Dettori vince la sua nona Gold Cup

• È morto Manuel Araya Osorio, segretario e storico autista personale del poeta Pablo Neruda. Aveva 77 anni

Titoli

Corriere della Sera: Il Mes scuote la maggioranza

la Repubblica: Affaristi di governo

La Stampa: Mes, governo spaccato / «L’ideologia ci ucciderà»

Il Sole 24 Ore: L’export punta a quota 667 miliardi

Avvenire: Lavoratori in saldo

Il Messaggero: Governo, lo scoglio del Mes

Il Giornale: «Lucravano sul Covid»

Leggo: Allarme virus zanzare

Qn: Fisco, come cambiano le buste paga

Il Fatto: Due ministri da cacciare

Libero: Anche i ricchi anneghino

La Verità: Covid, mascherine e corruzione / Arrestato ex capo delle dogane

Il Mattino: Frederick attirato con l’inganno e ucciso

il Quotidiano del Sud: Il cortocircuito del Mes

il manifesto: La cura

Domani: Il Mes spacca il governo e la destra / Voto rinviato, la Ue è preoccupata