Erice, approvato il progetto di riqualificazione per il "Giardino del Balio”

La giunta comunale di Erice ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Valorizzazione naturalistica aree Natura 2000 contigue e di interesse per il Giardino del Balio” per un importo di circa 589 mila euro

L’opera pubblica, dopo essere risultata ammissibile a finanziamento a seguito di apposita richiesta del Comune di Erice (graduatoria approvata con D.D.G. n. 159 del 12/03/2021 emanato dalla Regione Siciliana) è stata finanziata con risorse a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Gianluigi Pirrera.

«L’area del progetto - commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Gianni Mauro – rappresenta la cintura verde della Città che ha per focus ecologico il Giardino del Balio e le pareti rocciose del Castello di Venere, e come tale, è a tutti gli effetti un corridoio ecologico da restaurare ecologicamente ed anche, da un punto di vista ecosistemico, una infrastruttura verde. Gli interventi di rinaturalizzazione consentiranno non soltanto di tutelare l’ambiente riducendone il degrado, ma anche di tutelare specie endemiche e di promuovere l’uso efficiente delle risorse ecologiche che caratterizzano la cultura e l’identità del nostro territorio. Un altro importante risultato reso possibile grazie al lavoro degli uffici, in particolare il 5° Settore – Lavori pubblici, ed attraverso un attento lavoro di programmazione e di monitoraggio delle fonti di finanziamento che consente al Comune di Erice di poter proseguire nel solco dello sviluppo del territorio e del miglioramento di edifici e luoghi simbolo di Erice».



Al via i lavori di consolidamento del costone roccioso sovrastante il cortile Adragna - Hanno preso il via nei giorni scorsi i “Lavori di completamento del consolidamento del costone roccioso sovrastante il cortile Adragna”.

Tali lavori, per un importo totale di 791 mila euro sono possibili grazie ad un finanziamento intercettato dal Comune di Erice a valere sulle risorse finanziarie dell’Avviso pubblicato nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano dell’A.U. - Autorità Urbana Sicilia Occidentale - PO FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. «Una buona notizia per il nostro territorio – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Gianni Mauro – perché questi interventi, a completamento di quelli già realizzati nel tempo, consentiranno di mitigare il rischio di dissesto e di danni per le abitazioni che insistono nei pressi del costone che, purtroppo, è stato teatro di fenomeni franosi».