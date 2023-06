Anziana sgrida dei ragazzini che danneggiano la segnaletica, loro la scaraventano a terra  

28/06/2023 15:20:00

Una donna di 70 anni rimprovera alcuni ragazzini intenti a distruggere alcuni cartelli stradali e in risposta subisce un'aggressione, viene scaraventata a terra procurandosi la frattura del femore.

E' questo l'ennesimo episodio di violenza, avvenuto in via Roma a Palermo, che vede protagonisti, questa volta, dei ragazzini di dodici anni, che non ci hanno pensato due volte, prima ad aggredire verbalmente la donna e poi a spingerla a terra. Con la signora c'era la figlia che ha chiamato il 118 e le forze dell'ordine, ma dei ragazzini, con la confusione che si è creata, si sono perse le tracce. Le forze dell'ordine indagano per cercare di rintracciare i due.

La donna è stata trasportata al Villa Sofia di Palermo, dove i medici hanno predisposto il trasferimento in una clinica per l'intervento al femore.

Su quanto accaduto, è intervenuto il responsabile della Cisl Palermo Trapani Calogero La Piana: "L'escalation di questi episodi di violenza – ha sottolineato La Piana nel suo intervento – ci preoccupa molto. Il tutto accade nel cuore della città di Palermo e questo ci fa notare che c'è bisogno di una maggiore vigilanza con la presenza di telecamere nelle strade più frequentate. Serve però anche la presenza dello Stato e una grande rete sociale e culturale che sappia diffondere tra i giovani la cultura del rispetto".

Quello di Palermo è l'ennesimo episodio di violenza da parte di ragazzini che accade in Sicilia. Qui raccontiamo quanto accaduto a Marsala nelle settimane scorse, con l'aggressione in contrada Strasatti ad un giovane che stava per comprare le sigarette.