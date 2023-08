Maltempo, il volo Roma Trapani fa rientro nella capitale. Altri due aerei non atterrano a Palermo

05/08/2023 08:07:00

Il temporale che ha imperversato ieri sera sulla Sicilia Occidentale ha creato non pochi disagi al traffico aereo diretto verso l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi e l'aeroporto "Paolo Borsellino" di Palermo.

Sono tre, addirittura, i voli che hanno subito un dirottamento a causa del maltempo.

Doveva atterrare a Birgi il volo Ryanair partito da Roma Fiumicino e ha fatto rientro nella capitale. E' stato, invece, dirottato a Napoli il volo Rotterdam Palermo di Transavia, mentre è rientrato in Sardegna il volo Cagliari Palermo di Ryanair, lo riporta la pagina Sicilia in Volo che pubblica in uno screen che potete vedere in foto, la situazione meteo che imperversava sui due aeroporti di Trapani e Palermo intorno alle 21:50. Non pochi i disagi per i tanti passeggeri coinvolti.