Maxi rissa a San Vito Lo Capo. Volano sedie e tavolini. Il video

17/08/2023 12:50:00

"Welcome to favelas". Ah no, è San Vito Lo Capo. La meta turistica per eccellenza della provincia di Trapani che è stata teatro di una maxi rissa con tanto di lancio di sedie e tavolini. Il tutto è successo nei pressi di un locale sul lungomare affollato di turisti e tante famiglie con bambini. Inutile dire che lo spettacolo ha inorridito tutti.

La rissa è scoppiata intorno all'1.30 all'esterno del "Sea Garden", poco distante dalla spiaggia di San Vito, dove era stata organizzata una serata danzante. Diversi i giovani coinvolti. Ad un tratto due gruppi hanno cominciato a darsele di santa ragione, utilizzando tutto ciò che trovavano. Prima schiaffi e pugni, poi bastoni, poi hanno iniziato a lanciare sedie, tavoli, e addirittura pedane in legno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.