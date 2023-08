Coppia di anziani sbaglia a fare il check-in e Ryanair fa pagare 130 euro

18/08/2023 10:20:00

Sbagliano a fare il check-in e Ryanair fa pagare loro 130 euro per farlo in aeroporto prima del volo. E' accaduto ad una coppia di coniugi inglesi, Ruth Jaffe, 79 anni, e al marito Peter Jaffe, 80 anni, che dovevano andare da Londra a Bergerac, in Francia.

Una volta arrivati in aeroporto si sono accorti di aver sbagliato check-in online e di aver fatto quello per il viaggio di ritorno e non quello di andata. La signora Ruth, come riporta il Telegraph, si è detta “furiosa” e “disgustata”, quando le è stato detto che stampare le carte d’imbarco sarebbe costato 55 sterline a testa. La figlia della coppia ha raccontato la vicenda aggiungendo: “Vergogna” indirizzato alla compagnia aerea.

Fredda e intransigente come al solito la replica di Ryanair: “Tutti i passeggeri acconsentono di effettuare il check-in online prima di arrivare all’aeroporto di partenza e a tutti viene inviata un’email o un SMS 24 ore prima della partenza. Siamo spiacenti che i passeggeri in questione abbiano ignorato il messaggio e non abbiano effettuato il check-in come richiesto”.