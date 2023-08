Attenzione alla "Carta viaggio Ryanair a due euro". E' una truffa!

21/08/2023 16:30:00

Carta viaggi Ryanair da 2 euro e la truffa è fatta. Sono tante le persone che ci stanno cascando dopo aver portato a termine la procedura on line concepita dai malintenzionati.

Già in passato Ryanair aveva smentito l’autenticità di iniziative di marketing simili. Come se non bastasse, poi, ci sono le testimonianze che risalgono al mese scorso. Alcuni utenti che hanno creduto alla storia della carta viaggio Ryanair, infatti, si sono ritrovati con la propria carta di credito prosciugata nel giro di poche ore.

In pratica vengono invitati a partecipare ad un sondaggio per ottenere il finto premio. Al termine dell’iter, viene richiesto il pagamento di 2 euro per ottenere la carta che in teoria consentirebbe di ottenere vantaggi esclusivi attraverso la compagnia aerea.

In realtà, nel momento in cui si versano i 2 euro, si forniscono i dati sensibili del conto o delle carte ai malintenzionati, che sposteranno il credito residuo che vi è rimasto. Sono diverse le segnalazioni in queste ore, sufficienti a far stare alla larga dalla finta carta viaggio Ryanair.