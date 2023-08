Una mostra fotografica sulla storia della Monte Erice

29/08/2023 17:10:00

Foto e documenti in esposizione, a partire dalla prima edizione della Cronoscalata Monte Erice. La mostra che ripercorre le 64 precedenti edizioni è stata inaugurata alla sala azzurra del museo Cordici, nel centro storico di Erice e rappresenta un’occasione per unire ancor più la Cronoscalata, in pro-gramma dal 1° al 3 settembre e valevole per il Campionato Italiano Velocità della Montagna oltre che per il Trofeo Italiano Velocità Montagna e per il Campionato Siciliano Velocità Montagna, con il territorio ericino.



“Siamo riusciti ad organizzare questa mostra – sono le parole di Daniela Toscano, sindaca di Erice che ha immediatamente sposato l’iniziativa proposta dall’Automobile Club di Trapani, organizzatore della kermesse motoristica – e per noi si tratta di un atto dovuto per celebrare questo evento attraverso la mostra fotografica, con veri e propri cimeli dagli anni ’50 fino ad oggi. Questo è un momento di memoria che rafforza il legame con il territorio. La Monte Erice è uno degli eventi più importanti d’Italia e stimola il turismo e, poi, dall’Automobile Club di Trapani giungono notizie che le iscrizioni crescono sempre più. Per il futuro l’obiettivo è quello di trovare una location ancora più appropriata e, a riguardo, pensavamo alla vecchia stazione della funivia, per il quale attendiamo un apposito finanziamento”.



“Erice è città di pace e per la scienza ed è tra i borghi più belli d’Italia – afferma Rossella Cosentino, assessora allo sport ed al turismo -, ma in questo caso Erice è anche città dello sport, e quello tra sport e turismo è un connubio che si rafforza sempre di più. Quest’anno la Cronoscalata si arricchisce di eventi da corollario come la mostra, ma non solo, perché abbiamo in programma anche 2 concerti di musica jazz previsti per venerdì e domenica, per intrattenere e allietare turisti, addetti ai lavori e sportivi. Con questi eventi cogliamo l’occasione per arricchire sempre più l’offerta turistica e culturale del nostro borgo”.

“Questa mostra è il presupposto per legare la città di Erice alla Monte Erice – è il commento di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club di Trapani – e la Cronoscalata è la manifestazione principe della provincia di Trapani, della Sicilia ed una delle cronoscalate più belle d’Italia”.