Marsala, il fallimento della "fase due" di Grillo e i nuovi movimenti in città

29/08/2023 06:00:00

E’ quasi finita l’estate, per il sindaco Massimo Grillo è il tempo delle risposte. Aveva parlato di cambio di passo, di nuova fase, invece i problemi della città ci sono e restano come macigni.

A ricordarlo al sindaco Grillo un suo ex assessore, Paolo Ruggieri, che è anche il leader del movimento cittadino ProgettiAmo Marsala: “Il Sindaco di Marsala ebbe a dire nello scorso mese di gennaio che con la nuova Giunta si sarebbe registrato un cambio di passo nell'azione amministrativa. Il 26/1/23 azzerò la Giunta, per la seconda volta nel suo mandato. Affermò che voleva una squadra di governo young, social, con assessori a tempo pieno e che sapessero parlare l’inglese. Il 30 gennaio è stata varata la nuova giunta, con un assessore mancante. Il 14 luglio si è dimesso uno dei sei assessori in carica, che dunque ora sono solo 5 su 7. A noi sembra che allo stato ci siano delle palesi incongruenze, un accentramento di deleghe, la mancanza di maggioranza consiliare e che sia fallito il rilancio dell'azione amministrativa promesso dal Sindaco. Attendiamo il completamento della Giunta ed auspichiamo che l'Amministrazione Grillo soddisfi le aspettative dei Cittadini marsalesi”.

Ed effettivamente di tempo se ne è perso, di persone pure. E dovrebbe il Primo Cittadino rimpiazzare due posizioni in giunta oltre a dover spiegare alla città se si tratta ancora di una giunta politica, personale, tecnica. Perché regna il non sapere.

Così come Fratelli d’Italia in più occasioni ha ribadito che è pronta ad uscire dalla giunta marsalese, scegliendo l’unità del centrodestra. Storia che allieta l’estate, che prende il via dopo le amministrative di Trapani, e che si è risolta con un nulla di fatto. Il partito di Giorgia Meloni, coordinato in provincia da Maurizio Miceli, non dovrebbe effettivamente dare spiegazioni sulla scelta di presenza in giunta, sono gli alleati regionali che chiedono chiarezza.



Nel frattempo in città è nato il comitato cittadino “Miglioriamo Marsala”, l’obiettivo è sensibilizzare i cittadini, dare voce alle criticità, accendere i riflettori su temi di interesse collettivo. Ne fanno parte volti noti di Marsala: l’avvocato Claudio Zichittella, che è il presidente del comitato, il notaio Eugenio Galfano, il consulente del lavoro Nicola Ingianni l’architetto Vito Enzo Zichittella, l’avvocato Paolo Paladino, l’ingegnere Ninni Candela, l’ingegnere Francesco Patti, l’ex direttore didattico Elio Piazza, la presidente della Pro Loco Bice Marino, l’architetto Elio Palmeri, Baldassare Laudicina, Salvatore Fisicaro, Maria Antonietta Tosto, Francesco Fici, Michele Pizzo, Antonio Scio, Gaspare Giacalone.