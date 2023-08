Il comitato cittadino Miglioriamo Marsala: "Risvegliamo il senso civico e l'orgoglio dei marsalesi"

23/08/2023 02:20:00

Nella veste di Presidente del Comitato cittadino “Miglioriamo Marsala” rispondo alla nota titolata “Basta con questi disfattismi da salotto” a firma Vittore Saladino pubblicata sul Vostro giornale il 18 agosto scorso. La nota in questione, con il suo inciso “bisogna che tante altre persone si alzino dalle loro poltrone”, richiama l’attenzione di tutti al nucleo fondante della convivenza democratica: non basta che i cittadini, col loro voto, deleghino taluni a rappresentarli e ad assumere decisioni erga omnes; occorre anche che i cittadini partecipino attivamente, giorno per giorno, alle scelte collettive, orientando le iniziative dei loro rappresentanti, politici ed istituzionali.

Ciascuno di noi, in quanto cittadino, ha il diritto di dire la sua: criticando, se del caso, chi amministra la cosa pubblica, ma ancora meglio proponendo le cose da fare. Orbene, in data 24 giugno 2023 è stato costituito il comitato cittadino “Miglioriamo Marsala” con atto registrato all’Agenzia delle Entrate in data 19/7/2023 al n. 423, che si allega unitamente allo Statuto ed al Manifesto programmatico. Tali atti rendono espliciti i suoi obiettivi e la sua stessa ragion d’essere. Ai quindici soci promotori si sono aggiunti nel corso di questi primi due mesi altri cittadini - studenti, impiegati, operai, professionisti, imprenditori, pensionati - delle più svariate sensibilità, fino a giungere all’attuale numero di cinquantacinque soci, certamente destinato ad aumentare considerevolmente, come auspichiamo. Ciò sta a significare che la cittadinanza marsalese ha cominciato ad alzarsi dalle proprie poltrone.

Consapevoli della non sempre sufficiente (diplomatico eufemismo) azione delle istituzioni pubbliche locali, questi marsalesi pensano che sia giunto il momento di farsi parte attiva, porsi come corpo intermedio tra la comunità cittadina e chi la amministra, con l’unico scopo di contribuire a rendere la nostra città più accogliente e vivibile. Come stabilito nel Manifesto del Comitato, il primo obiettivo che esso si propone è quello di “risvegliare il senso civico e l’orgoglio dei cittadini marsalesi”.

Il Comitato “Miglioriamo Marsala” – schiettamente apartitico e apolitico, aperto a qualunque cittadino marsalese voglia farne parte – non ha secondi fini, se non quello, appunto, di porsi come suggeritore di idee e di proposte che gli enti e gli organi deputati

potranno valutare e, se condivise, tradurre in atti concreti. Senza nessuna arroganza e senza in alcun modo volersi sostituire a chi – per mandato elettorale – ha il compito di governare la città, i componenti il comitato vogliono soltanto dare il loro contributo di cittadini consapevoli, auspicando che sempre più marsalesi amino la loro città e rispettino i beni collettivi.

Avendo molto apprezzato le considerazioni che Vittore Saladino fa nella Sua lettera, lo invitiamo ad associarsi al nostro Comitato al fine di dare il Suo certamente prezioso contributo alla realizzazione degli scopi indicati nello Statuto e nel Manifesto. L’invito viene esteso a tutti i Cittadini Marsalesi che hanno voglia di agire positivamente per il bene della nostra città. Per associarsi basta inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica miglioriamomarsala@gmail.com indicando i propri dati ed un recapito telefonico.

Il Consiglio del Comitato si pronuncerà sulla domanda verificando la sussistenza dei presupposti previsti nello Statuto.

Comitato Cittadino

MIGLIORIAMO MARSALA

Il Presidente

Claudio Zichittella