Marsala: "Ogni pomeriggio c'è puzza di bruciato nell'aria. Non respiriamo in casa nostra"

18/12/2025 08:15:00

Gentile Redazione di TP24,

vi scrivo perché la situazione nella zona tra Via Aspromonte,Via Messina e Via Mentana sta diventando davvero insostenibile e ho bisogno del vostro aiuto per dare voce a un disagio che viviamo quotidianamente. Da cittadina residente in centro, sono seriamente preoccupata per la mia salute. Il problema si presenta puntuale quasi ogni giorno, nel tardo pomeriggio: l’aria si riempie improvvisamente di una puzza di bruciato fortissima, acre.

A volte il fenomeno è talmente intenso che si percepisce addirittura una leggera nebbiolina lungo la strada. Non è umidità, è fumo. È una nube tossica che avvolge il quartiere. La cosa più angosciante è che questa puzza ci entra fin dentro casa. Non serve a nulla correre a chiudere finestre e balconi: l’odore è talmente penetrante che filtra lo stesso, impregna le stanze e ci costringe a passare la serata tappati in casa con la gola che brucia, respirando aria malsana nel nostro stesso salotto. Non è accettabile vivere così in pieno centro città. Non sappiamo se siano stufe difettose, rifiuti bruciati o altro, ma è evidente che stiamo respirando sostanze nocive. Spero che questa lettera spinga chi di dovere a fare un controllo serio in zona nelle ore pomeridiane, per capire da dove arriva questa "nebbia" che ci sta intossicando.

Rosamaria



