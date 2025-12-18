Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
18/12/2025 08:15:00

Marsala: "Ogni pomeriggio c'è puzza di bruciato nell'aria. Non respiriamo in casa nostra"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/1766042200-0-marsala-ogni-pomeriggio-c-e-puzza-di-bruciato-nell-aria-non-respiriamo-in-casa-nostra.jpg

Gentile Redazione di TP24,

vi scrivo perché la situazione nella zona tra Via Aspromonte,Via Messina e Via Mentana sta diventando davvero insostenibile e ho bisogno del vostro aiuto per dare voce a un disagio che viviamo quotidianamente. Da cittadina residente in centro, sono seriamente preoccupata per la mia salute. Il problema si presenta puntuale quasi ogni giorno, nel tardo pomeriggio: l’aria si riempie improvvisamente di una puzza di bruciato fortissima, acre. 

 

A volte il fenomeno è talmente intenso che si percepisce addirittura una leggera nebbiolina lungo la strada. Non è umidità, è fumo. È una nube tossica che avvolge il quartiere. La cosa più angosciante è che questa puzza ci entra fin dentro casa. Non serve a nulla correre a chiudere finestre e balconi: l’odore è talmente penetrante che filtra lo stesso, impregna le stanze e ci costringe a passare la serata tappati in casa con la gola che brucia, respirando aria malsana nel nostro stesso salotto. Non è accettabile vivere così in pieno centro città. Non sappiamo se siano stufe difettose, rifiuti bruciati o altro, ma è evidente che stiamo respirando sostanze nocive. Spero che questa lettera spinga chi di dovere a fare un controllo serio in zona nelle ore pomeridiane, per capire da dove arriva questa "nebbia" che ci sta intossicando.

 

Rosamaria









Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 