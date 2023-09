Le minacce all'oncologo di Messina Denaro e le preghiere delle suore 

28/09/2023 10:58:00

Luciano Mutti, l’oncologo che aveva in cura Matteo Messina Denaro, è stato minacciato.

Ha ricevuto messaggi che lo intimavano a curare il boss nella maniera migliore, pena ritorsioni. La polizia ha identificato e denunciato a piede libero un ventenne campano rintracciato a Torino.

Sempre in Campania, a Castelnuovo di Napoli, un parroco, don Tommaso Izzo, è finito sotto accusa per aver organizzato e poi cancellato una messa in memoria di Messina Denaro. Il parroco si è difeso dicendo aver accettato la richiesta di un parrocchiano, ma non è stato l’unico a preoccuparsi per l’anima di Messina Denaro: a L’Aquila tre monache benedettine di clausura del monastero di Tagliacozzo, Madre Donatella, suor Emanuela e suor Teresa Benedetta, hanno tentato di entrare nell’obitorio per pregare davanti alla salma, ma sono state respinte: «È pur sempre un figlio di Dio».