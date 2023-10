Marsala, domani l'ìincontro per il progetto "Green City"

07/10/2023 13:00:00

Buone pratiche in ambito ambientale, è questo l'obiettivo del progetto GREEN CITY che vede Marsala, Ente capofila, in partenariato con Alcamo, le municipalità di Hermel, El Ain, Boudai, Dekwaneh (Libano), quelle di Irbid e Karak (Giordania).

Raccolta differenziata, efficientamento energetico, promozione di un’economia circolare come elemento fondamentale che possa contribuire a mitigare i danni provocati dal cambiamento climatico. Questi i temi dell'incontro in programma a Marsala domenica prossima, 8 ottobre, alle ore 9:30 nel Complesso San Pietro. Qui, dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore Alberto Donato (comune di Alcamo), interverranno - assieme a professionisti, tecnici e coordinatrici del progetto - anche rappresentanti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dell'Istituto per la Cooperazione Internazionale (ICU).

Da lunedì, i partner italiani e stranieri presenti in città svolgeranno attività formativa nel territorio, così come avvenuto lo scorso giugno, quando le delegazioni di Marsala ed Alcamo hanno fatto visita alle municipalità giordane e libanesi.