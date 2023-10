Una mamma di Trapani derubata in aereo. L'appello al ladro: "Ti devi vergognare"

12/10/2023 08:40:00

Una mamma di Trapani, in viaggio con la figlia piccola, è stata derubata in aereo, sul volo Palermo-Alghero.

La donna, martedì, è salita a bordo del volo delle 18.30 con in braccio una bambina di 14 mesi con uno zaino sulle spalle una borsettina, una copertina ciuccio e pupazzetto. La bambina si addormenta durante il volo e una volta atterrati la mamma attende, dato che la bimba dorme ancora, che dall' aereo scendano tutti i passeggeri. Succede che la borsettina rimane a terra, la mamma non se ne accorge subito e nel mentre viene annunciato il suo nome per recarsi alla postazione della polizia aeroportuale. Lì le viene restituita la borsettina "dimenticata" sull' aereo, la apre e sembra esserci tutto, soprattutto il borsellino con all'interno documenti e contanti, peccato che i contanti erano spariti tutti.

Viviana, sarda, ma vive a Trapani, racconta così la sua rabbia.

"Io so benissimo che quei soldi non mi verranno mai restituiti e che mai si saprà chi sia stato (in aereo eravamo rimasti solo io con la bambina e i membri dell' equipaggio) e a questo punto nemmeno voglio sapere chi sia stato, ma una cosa la voglio, - scrive sui social la mamma - voglio che chi è stato sappia a chi ha rubato settimane di lavoro, sacrifici per tornare a casa, nella propria terra dopo tanti mesi per rivedere genitori, sorelle, nonni e nipoti...TI DEVI VERGOGNARE, il senso di colpa ti deve divorare dentro, dalle mie parti si dice "tottu in meighina" !

Spero che tu possa leggere questo messaggio così da poter rivedere con i tuoi occhi le persone a cui hai rubato il denaro con meschinità.

Con affetto il posto 20A