Chi è Davide Favaloro (Favarigna), lo youtuber di Castellammare arrestato per violenza sessuale

27/10/2023 06:00:00

Le video chiamate a sfondo sessuale con un ragazzino di 13 anni, gli incontri intimi ottenuti con intimidazioni e piccole somme di denaro e poi le minacce di morte al ragazzino e anche alla sua mamma. Sono queste le accuse che nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di Davide Favaloro, lo youtuber di Castellammare, molto noto sui social con il nickname Favarigna.

I suoi video vengono visti da centinaia di migliaia di giovani appassionati di vidogames. Attraverso una piattaforma di giochi on line Favaloro adesca un ragazzino di Rimini che all'epoca aveva 9 anni. L'amicizia con quello che considera un idolo lo lusinga, ma i messaggi diventano sempre più morbosi, fino a trasformarsi in abusi e violenze. Favaloro costringe il ragazzino ad assistere ad atti sessuali a distanza, poi passa all'approccio fisico fino a raggiungerlo nel riminese. Il 13enne non vuole saperne di rapporti intimi, cerca di sottrarsi, di interrompere i contatti, ma lo youtuber diventa sempre più aggressivo.

"Se non scendi ti gonfio di botte" gli scrive un giorno da sotto casa. E quando il ragazzino chiede aiuto alla madre, anche lei viene minacciata. "Domani suo figlio non torna da scuola, lo ammazzo con le mie mani, questa volta non mi fermo", a fermarlo ci hanno pensato, invece, la procura e la squadra mobile di Rimini. Adesso Favaloro si trovo in carcere a Trapani.

Chi è Davide Favaloro (Favarigna) - Davide Favaloro, 21 anni, famoso in rete con il nickname di Favarigna33, è molto attivo su YouTube dove è seguito da 69mila follower e TikTok dove lo seguono altri 32mila follower. In questi social pubblica video e sfide, coinvolgendo suoi amici, e clip nelle quali mostra strategie per i giochi online.

I suoi video per catturare l'attenzione dei suoi follower - I suoi video sono in alcuni casi sono di racconti surreali in altri Favarigna coinvolge suoi amici nella realizzazione dei filmati, riprendendoli mentre si sfidano, ad esempio, a chi resiste più a lungo nell'acqua gelata della Jacuzzi o a chi resta più tempo in apnea, sempre nella stessa vasca. L'obiettivo è attirare l'attenzione, usando titoli forti come questi: "Ho quasi ucciso un ragazzo per salvare il mio amico", "Sono stato denunciato, addio per sempre", "A 5 anni ho rischiato di essere investito da un'auto", tutto per cercare nuovi like.

"Sono scomparso da Youtube. Ecco tutta la verità" - Questo è uno dei suo video più recenti. Con un altro video dal titolo "Ho visto un uomo morire in strada", invece, Faravigna racconta ai suoi follower di essere stato alcuni giorni a Rimini, città nella quale, secondo le indagini, sarebbero avvenuti i presunti abusi nei confronti del 13enne adescato sul web.



Le accuse - Favarolo è accusato di violenza sessuale e minacce al 13enne e anche alla madre. Avrebbe persuaso il ragazzino riminese a compiere degli atti sessuali e a mostrarsi nudo davanti ad una telecamera. Inoltre, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe perseguitato il minorenne con minacce di ogni tipo, attraverso falsi account sulla piattaforma Discord, rivolte sia a lui che alla madre.

Le indagini, l'adescameto - Coordinate dalla squadra mobile riminese hanno ricostruito l'evolversi dell'adescamento sfociato in violenza sessuale e minacce. Il primo approccio tra la vittima e lo youtuber risale a quando quest'ultimo aveva 14 anni e la vittima ne aveva appena 9. Tutto sarebbe partito da una partita online a Fortnite. Il piccolo riminese rimase stregato dalla popolarità del nuovo amico che sul web era molto conosciuto. Iniziano a chattare coltivando un rapporto che nel corso degli anni è diventato più morboso. Poi Favarigna33 si è spinto oltre, secondo il racconto del riminese sarebbe riuscito a convincerlo a mostrarsi nudo in videochiamata, in cambio gli avrebbe insegnato i trucchi per diventare uno youtuber di successo.

L'incontro in un B&B di Rimini - Favarolo inizia a comportarsi in maniera sempre più possessiva. La madre della vittima capisce che qualcosa non va. Scopre i messaggi e contatta lo youtuber invitandolo a lasciare in pace il figlio. C'è un po' di tregua, ma nell'agosto 2022 il bambino racconta alla madre un grave episodio. Confessa di essersi incontrato con Favarolo in un b&b del riminese e il giovane siciliano lo avrebbe convinto a dargli un bacio in bocca e a toccarlo in cambio di piccole somme di denaro, tra i 10 e i 50 euro.

L'intervento della madre del ragazzino e le minacce di morte - La madre del ragazzino cerca di proteggere il figlio, di interrompere i rapporti. Lo youtuber Favaloro reagisce con minacce di morte contro il ragazzino e la madre. “Ti ammazzo, ti accoltello”, gli scrive. Ad aprile di quest'anno si sarebbe presentato sotto casa della famiglia mandando alla vittima una foto dell'abitazione, in calce una minaccia: "Se non scendi subito, ti gonfio di botte".A quel punto la madre presenta denuncia, e Favarolo viene arrestato.

Le parole del gip che ha firmato l'ordinanza di custodia in carcere - Favarolo che è rinchiuso nel carcere di Trapani ha fatto l'interrogatorio di garanzia alla presenza dall’avvocato Gaetano Vivona del Foro di Trapani. Le parole utilizzate dal Gip di Rimini Manuel Bianchi che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare sono indicative: ”Il carcere potrà servire al giovane indagato per distinguere in maniera più netta il mondo virtuale da quello reale".