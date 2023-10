La condanna di Fazio, gli avvocati annunciano ricorso in Appello

27/10/2023 21:20:00

Emessa la sentenza di condanna contro l'ex deputato regionale di Trapani Girolamo Fazio ora si attendono le motivazioni. Frattanto, i legali dell'ex parlamentare, nonché ex sindaco di Trapani hanno già annunciato che ricorreranno in appello.

Ecco quanto dichiarato da Lillo Fiorello, uno degli avvocati di Girolamo Fazio: "Registriamo che l’onorevole Fazio è stato assolto perché il fatto non sussiste dai reati di traffico di influenze illecite e rivelazione di segreto d’ufficio. Registriamo altresì che il tribunale di trapani non ha ritenuto sussistente l’ipotesi di reato sostenuta dalla procura della repubblica di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, ritenendo invece sussistente l’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, unico reato molto più lieve per il quale andremo avanti in Appello".