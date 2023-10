Le vie Manzoni e F.lli Aiuto ad Erice sono sporche, pericolose e puzzolenti

27/10/2023 11:03:00

Le strade di Erice Via Manzoni e via F.lli Aiuto sono pericolose, senza marciapiedi, sporche e puzzano di fogna.

"La prima, la via Manzoni principale arteria della frazione - ci scrive il nostro lettore Francesco - di trova in uno stato di sporcizia persistente. La via F.lli Aiuto che collega la via Manzoni alla stazione di partenza della funivia è pericolosissima per i pedoni in quanto priva di marciapiede stretta ed a doppio senso. Io stesso ho rischiato di essere investito da un'auto che stava sorpassando".

"Dulcis in fundo, insiste nella stessa via F.lli Aiuto, un "delizioso" profumo di fogna proveniente dagli scarichi delle case popolari - conclude il lettore - che accoglie i passanti, sia turisti che locali che quotidianamente la percorrono per raggiungere Erice vetta".

