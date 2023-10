A Custonaci il meeting di CNA "Donne che progettano, donne che comunicano"

28/10/2023 02:00:00

“Donne che progettano, donne che comunicano”. E’ il titolo del meeting nazionale, organizzato da Cna Impresa Donna, che si terrà in Sicilia, e precisamente a Custonaci, nel trapanese, presso l’hotel Villa Zina. Una tre giorni di iniziative tra attività di formazione, comunicazione, show coking, gite culturali e contributi di rappresentanti istituzionali. L’evento aprirà i battenti domani pomeriggio, con inizio alle ore 14,30: nell’ordine sono previsti i saluti del presidente di Cna Sicilia,

Nello Battiato, del presidente di Cna Impresa Donna Sicilia, Claudia Calò, e del presidente di Cna Trapani, Giuseppe Orlando. Sarà presente il segretario regionale, Piero Giglione. A seguire parleranno l’assessore regionale delle attività produttive Edy

Tamajo, il vice presidente della Commissione Europea dell’Ars, Cristina Criminisi, e il presidente del coordinamento nazionale Pari Opportunità, Dusy Marcolin. L’intenso pomeriggio sarà scandito poi dagli interventi di Maria Triolo, presidente nazionale di Cna Impresa Donna, e di Dario Costantini, presidente Nazionale Cna.

Alle 16,30 si aprirà la finestra sulle attività di formazione, la cui introduzione è affidata a Pino Vivace, direttore Fondazione Ecipa, Marco Capozi, responsabile dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna, e Fabio Bezzi, direttore divisione sindacale e associativa Cna. I riflettori saranno puntati sul “valore della persuasione in tema di comunicazione, quali sono i giocatori della comunicazione e il contesto, la rappresenta sull’individuazione dei bisogni e l’interlocuzione con il decisore pubblico”. Sabato mattina, intorno alle ore 9, l’intervento del segretario nazionale della Cna, Otello Gregorini, che avvierà un’altra giornata ricca di

appuntamenti che ruoteranno attorno alla formazione con “ride playing” e “attività di team building”.

Nel pomeriggio visita alle saline Ettore e Infersa, brindisi sul mare e meeting point Cantine storiche “Carlo Pellegrino” con tour guidato delle cantine e degustazione di marsala. In serata cena con show cooking a cura delle donne della Fic, federazione italiana cuochi, associazione affiliata alla Cna Professioni. Domenica ancora spazio dedicato alla formazione sulla “costituzione del decalogo delle attività comunicative e la pianificazione delle strategie e tecniche efficaci per comunicare al meglio”. Infine il bilancio della tre giorni.

******

Pensionati, partecipato il convegno “Vivere bene ad ogni età” - Valorizzare il tempo ed il potenziale dei pensionati, e contribuire al miglioramento della loro qualità di vita. E’ con questi obiettivi che continua l’impegno di CNA Trapani a favore dei pensionati, ben 2.500 gli iscritti all’Organizzazione, alcuni dei quali hanno fatto la storia dell’imprenditoria della provincia.

“Si tratta di una fascia importante e determinante della nostra società- commenta Francesco Cicala, Segretario di CNA Trapani- oserei dire che i pensionati rappresentano la ‘spina dorsale’ dell’Italia, coloro che ancora sostengono dal punto di vista economico le famiglie, oltre ad essere un’importante risorsa da cui le generazioni hanno tanto da imparare”.

“E’ importante che continuiamo ad avere una vita attiva e piacevole- aggiunge il Dottor Giovanni Vassallo, Presidente di CNA Pensionati Trapani- anche al di là delle nostre famiglie. Per questo Cna si impegna, oltre a fornire assistenza e tutele, a proporre attività ricreative, informative e di socializzazione. Proporremo anche la possibilità di organizzare una compagnia teatrale della CNA”.

Ed è con questo spirito e prospettiva che è stato organizzato anche il seminario dal titolo “Vivere bene ad ogni età”, ieri mattina presso l’Auditorium Il Leccio di Erice Casa Santa, cui ha partecipato una folta platea.

A seguito dei saluti istituzionali del Segretario provinciale di CNA Trapani, Francesco Cicala, e del Dottor Giovanni Vassallo, Presidente di CNA Pensionati Trapani, si sono poi susseguiti gli interventi del Dottor Giuseppe Maugeri, Psichiatra dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, che ha relazionato sull’importante ruolo della prevenzione rispetto a malattie legate all’età come la demenza senile, e della psicologa e psicoterapeuta Francesca Basiricò, che ha parlato dell’importanza della socializzazione, dell’attività fisica e di altre attività ricreative per prevenire le forme di depressione. Ha concluso il seminario il Dottor Egidio Laudicina, audioprotesista, che ha fatto presente l’opportunità delle giornate di prevenzione gratuite per gli anziani, grazie all’attivazione di convenzioni con laboratori di analisi e studi medici.

“Come già preannunciato precedentemente- concludono il Segretario e il Presidente di CNA Trapani, Francesco Cicala e Giuseppe Orlando- abbiamo in programma anche corsi di alfabetizzazione all’uso dello smartphone, del pc e di Internet, e giornate informative insieme ad un funzionario della polizia postale per indottrinare i nostri anziani a difendersi dalle truffe on line”.

Cna presta inoltre, nella sue veste di Patronato, anche assistenza fiscale, riconoscimenti di eventuali contestati INAIL, pratiche per la pensione di cittadinanza e per la successione. Grazie a convenzioni ad hoc, i pensionati possono inoltre usufruire di agevolazioni relativamente alle polizze contro gli infortuni o contro i furti e le truffe.