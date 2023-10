A Calatafimi la gara podistica inclusiva "Tutti in pista"

29/10/2023 07:00:00

Una giornata di festa all’insegna dell’inclusione sociale quella organizzata dalla Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.) Sentiero per la Vita s.r.l. di Calatafimi Segesta, con la collaborazione di molte associazioni e il patrocinio del Comune di Calatafimi Segesta, per Domenica 12 Novembre 2023 con la manifestazione “TUTTI IN PISTA”: una gara podistica, aperta a tutti, volta a sensibilizzare

la società sulla tematica della disabilità attraverso lo sport, all’insegna dell’inclusione.

La manifestazione si svolgerà a Sasi in via Piersanti Mattarella con partenza prevista dal Centro Sociale gestito dall’Associazione “Svago e Divertimento”: a partire dalle ore 8,00 dopo la registrazione dei partecipanti e la distribuzione dei pacchi gara, si svolgerà prima la gara podistica amatoriale e a seguire la passeggiata inclusiva che coinvolgerà sportivi, bambini e le loro famiglie e

diversamente abili.

Durante la mattinata sono previste attività di animazione per grandi e piccini con i clown dell’Associazione “Teniamoci per mano”, una esibizione di aquiloni a cura del patron del Festival degli Aquiloni di San Vito Lo Capo Ignazio Billeri, gonfiabili, mascotte ecc.

La C.T.A. Sentiero per la Vita (appartenente al gruppo aziendale Xenia Salus s.r.l.) è una struttura accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale che, in regime di convenzione con l’ASP di Trapani dal 2001 opera nel campo della riabilitazione psichiatrica, erogando servizi terapeutico-riabilitativi in favore di utenti psichiatrici in fase post-acuta al fine di favorire il potenziamento delle abilità residue valorizzandone le risorse.

Tra gli obiettivi della manifestazione, che vede il coinvolgimento tra le altre dell’Associazione AccompagnAbili, dell’Associazione Allegria Onlus, dell’Ass. per il Dopo di Noi, l’A.S.C.D. Number One, l’A.S.D. Segesta, sensibilizzare i cittadini sui temi dell’inclusione e della diversità, ridurre lo stigma sociale, sviluppare la rete tra enti, istituzioni, associazioni e comunità del territorio per integrare

competenze e risorse nell’aggregazione sociale a partire dalle attività educative e sportive. L’appuntamento è dunque per domenica 12 Novembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per una domenica all’insegna dello sport, del divertimento, della condivisione e della socialità.