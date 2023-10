Mazara, al Collegio dei Gesuiti l'invocazione Rotariana per la Pace

31/10/2023 13:00:00

”Domenica 29 ottobre presso Il Collegio dei Gesuiti a Mazara del Vallo si è tenuta la VIII° edizione del Blue Rotarian Event è cioè l’Invocazione Rotariana per la Pace fra i Popoli organizzata dal Rotary Club di Mazara del Vallo e patrocinata dal Distretto Rotary International 2110 Sicilia-Malta. L’evento dall’alto valore spirituale è stato pensato dal suo ideatore, il compianto Giovanni Tumbiolo, quale momento che raccogliesse rappresentanti di diverse religioni e del mondo laico a recitare una preghiera comune, l’invocazione rotariana, che travalica le differenze fra popoli, culture e religioni diverse e per promuovere il dialogo interreligioso e interculturale.

Dopo la prolusione del presidente del club Rotary di Mazara dott. Girolamo Misuraca è intervenuto S.E. il Vescovo don Angelo Giurdanella e a seguire il Consigliere del

Vaticano per il Dialogo Interreligioso Rev. Markus Solo, l’Imam della Grande Moschea di Roma Muhammad Hasam Abdulghaffar, il Rappresentante della Chiesa Unità Pentecostale Internazionale a Palermo, l’Imam di Catania e vice presidente dell’UCOII Abdelhafid Kheit, l’Imam della Moschea di Mazara del Vallo Ahmed Tarwa.

Ha concluso leggendo l’Invocazione Rotariana, il Governatore del Distretto Rotary Sicilia Malta 2110 Goffredo Vaccaro. Il momento molto emozionante si è concluso con lo scambio, tra tutti i presenti, di un abbraccio di pace. Durante la cerimonia è stato consegnato il premio “Giovanni Tumbiolo” all’On. Prof. Leoluca Orlando quale fautore e interprete della convivenza fra i Popoli Mediterranei. Oltre alla presenza delle massime cariche Distrettuali del Rotary erano presenti all’evento varie delegazioni dei clubs di Area nonché una delegazione dei clubs Rotaract di Mazara, Marsala e Trapani.

A presentare e condurre l’evento è stata Metis Di Meo, giornalista e conduttrice televisiva Rai, madrina di questo appuntamento fin dalla prima edizione. Con evidente commozione Metis Di Meo ha sottolineato: “questo è un evento voluto fortemente da Giovanni Tumbiolo che ha saputo unire con l’invocazione per la pace rappresentanti religiosi e del mondo laico ad ogni livello” la giornalista ha salutato i familiari di Tumbiolo, la moglie Daniela, ed i figli Marco e Vittoria presenti alla cerimonia.