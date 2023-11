Sicilia, bufera su due vigili urbani. In divisa con un trans per schernire un ex collega

09/11/2023 14:45:00

E' bufera nel corpo dei vigli urbani di Palermo, dove, due agenti hanno registrato questa estate un video di scherno con un trans per "salutare" un ex collega rimasto coinvolto in un'inchiesta giudiziaria e per questo licenziato.

La comandante Margherita Amato ha detto di aver avviato l'iter per un procedimento disciplinare. E a condannare come un fatto increscioso ciò che è accaduto, è anche l'assessore alla polizia municipale di Palermo, Maurizio Carta.

I due agenti nel video si fanno riprendere da una terza persona, dicendo di trovarsi con la "fidanzata" del collega: "Complimenti, guarda che donna. Se la teneva ammucciata". "Ciao… ti aspetto questa sera al solito posto. Ti voglio carico, altrimenti lo dico a tua moglie", dice la giovane nel video. "Abbiamo scoperto la vera fidanzata di…", dice uno dei vigili. Alla fine del video la donna, si tira su la maglietta.

Il video in seguito è stato diffuso tra i colleghi sui gruppi Whatsapp interni al Corpo dei vigili, suscitando imbarazzo ma anche sdegno. "Mi chiedo come possano aver fatto una cosa del genere e per di più con la divisa addosso - le parole di un agente -. Credevano fosse una cosa simpatica? Sfottere una trans e un ex collega, finito pure in guai giudiziari, in questo modo?".