Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/08/2025 13:04:00

Timbrano e vanno al mercato e in chiesa. In un Comune siciliano 33 dipendenti indagati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756205529-0-timbrano-e-vanno-al-mercato-e-in-chiesa-in-un-comune-siciliano-33-dipendenti-indagati.jpg

Uscivano dall’ufficio per andare in enoteca, al mercato, a messa, o addirittura a fare lavori edili, mentre risultavano regolarmente in servizio. È quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Agrigento su un presunto sistema di assenteismo nel Comune di Favara. L’indagine, condotta dai carabinieri con pedinamenti e intercettazioni, si è conclusa con 33 indagati, tra custodi, impiegati, giardinieri, un geometra, un dirigente e perfino un ispettore della municipale.

 

Secondo gli inquirenti, tra l’estate del 2022 e il marzo successivo, gli episodi accertati sarebbero stati centinaia. Alcuni dipendenti si sarebbero scambiati i badge per coprire l’assenza dei colleghi. In un caso, un geometra portava il cane a spasso mentre la moglie, anche lei dipendente comunale, timbrava al posto suo con oltre un’ora di ritardo. Le accuse vanno dalla truffa ai danni dello Stato al falso.

L’inchiesta, coordinata dal pm Gloria Andreoli, era partita nel 2020 dopo l’acquisizione di documenti interni al Comune.