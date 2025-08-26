Timbrano e vanno al mercato e in chiesa. In un Comune siciliano 33 dipendenti indagati

26/08/2025 13:04:00

Uscivano dall’ufficio per andare in enoteca, al mercato, a messa, o addirittura a fare lavori edili, mentre risultavano regolarmente in servizio. È quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Agrigento su un presunto sistema di assenteismo nel Comune di Favara. L’indagine, condotta dai carabinieri con pedinamenti e intercettazioni, si è conclusa con 33 indagati, tra custodi, impiegati, giardinieri, un geometra, un dirigente e perfino un ispettore della municipale.

Secondo gli inquirenti, tra l’estate del 2022 e il marzo successivo, gli episodi accertati sarebbero stati centinaia. Alcuni dipendenti si sarebbero scambiati i badge per coprire l’assenza dei colleghi. In un caso, un geometra portava il cane a spasso mentre la moglie, anche lei dipendente comunale, timbrava al posto suo con oltre un’ora di ritardo. Le accuse vanno dalla truffa ai danni dello Stato al falso.

L’inchiesta, coordinata dal pm Gloria Andreoli, era partita nel 2020 dopo l’acquisizione di documenti interni al Comune.



