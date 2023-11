Terno secco a Calatafimi, vinti 47mila euro

12/11/2023 12:00:00

Un terno secco sulla ruota Nazionale, con i numeri 20 - 79 - 90, ha fatto vincere ad una persona di Calatafimi Segesta la somma di 47mila 500 euro. E la Sicilia è stata fortunata con il lotto anche a Modica, in provincia di Ragusa, dove sono stati vinti 26 mila euro con il terno 1 - 3 - 9 sulla ruota di Palermo.

Gli stessi numeri hanno totalizzato una vincita da 23 mila e 750 euro a Castell'Umberto, in provincia di Messina. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,8 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Ricordiamo che il gioco può creare dipendenza e in particolar modo, in questo caso, che il gioco del lotto come gli altri giochi online e le scommesse sono vietate ai minori di 18 anni.