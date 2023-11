Erice, il Comune aderisce alla piattaforma “Impresa in un giorno”

12/11/2023 20:00:00

Il Comune di Erice ha aderito al portale informatico www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere tramite la Camera di Commercio di Trapani, attraverso il quale sarà possibile presentare le istanze relative all’edilizia privata.

La piattaforma “Impresa in un giorno”, sarà fruibile all’utenza dal 1° dicembre, per cui a partire da tale data non sarà più possibile presentare le pratiche edilizie presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) del VI Settore “Gestione Territorio, Sviluppo Territoriale, Edilizia Privata (SUE), Condono e Abusivismo” mediante l’utilizzo della pec istituzionale.

«Finalmente anche il Comune di Erice attiva questo servizio – commentano la sindaca Daniela Toscano e l'assessore con delega ad urbanistica ed edilizia residenziale, Pino Agliastro -. L’adesione alla piattaforma Impresa in Un Giorno rappresenta infatti un grande passo avanti in termini di digitalizzazione dei servizi e snellimento delle procedure».

******

Erice presente all'incontro di Palermo con la delegazione della Normandia - L'Amministrazione comunale ha partecipato ad un incontro istituzionale che si è tenuto ieri pomeriggio a Palermo, promosso dalla Regione Normandia e, in particolare, dal suo presidente, l'ex Ministro della difesa francese, Hervé Morin.

La delegazione normanna, composta da rappresentanti delle istituzioni, del settore culturale, accademico e turistico della Normandia, è giunta in Sicilia allo scopo di approfondire le relazioni con la Sicilia, due regioni europee unite da una storia comune.

Hanno preso parte all'incontro i rappresentanti delle amministrazioni dei territori europei che condividono con la Normandia legami storici e culturali. Erano presenti la sindaca Daniela Toscano, il vice sindaco Gianni Mauro e l'assessora con delega a cultura e turismo, Rossella Cosentino.

«Abbiamo accettato l'invito del presidente Morin e partecipato con grande piacere – sottolinea la sindaca Daniela Toscano -. Si è trattato di un bel momento di confronto finalizzato alla valorizzazione della storia medievale e della cultura che anche noi, in Sicilia, condividiamo con la Normandia, con l'Italia meridionale, col Regno Unito, con le isole anglo-normanne e con l'Irlanda. Una storia ed una cultura di oltre due secoli che abbiamo il dovere di promuovere e far conoscere tramite istituzioni culturali, mostre, eventi, università, anche tra i più giovani, facendo rete con chi con noi condivide un percorso comune. Si è creato un bel ponte di amicizia e di riconoscimento reciproco tra territori che ritengo potrà essere di buon auspicio per tutti anche sotto il profilo turistico. Abbiamo avuto modo di stringere rapporti e di dare la nostra disponibilità ad intraprendere azioni congiunte per iniziative future sulla base dei legami storici e culturali che condividiamo. Tutto questo deve incoraggiarci a trasmettere i valori di pace e libertà, oggi così fragili, soprattutto ai nostri giovani».

******

Potenziamento centri estivi. Al via i progetti per i minori - Il settore Servizi Sociali ha approvato 5 progetti finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori a valere sul fondo per le Politiche della Famiglia.

Di seguito l’elenco delle Associazioni e le sedi dei progetti: Asd Fantasy Animazione - “GREST natalizio Natale è” - scuola dell'infanzia Emanuela Loi (dal 01/12/2023 al 30/12/2023 dal lunedì al sabato);

Odv Donare Rende Felici - “Nessuno rimanga indietro” – centro sociale polivalente Giuseppina Cammarata di Napola (dal 03/11/2023 al 29/12/2023);

Vmk Lab Odv - “Diritto alla Città: partecipo/progetto/curo” - oratorio San Paolo Apostolo (dal 20/11/2023 al 23/12/2023);

Athena Team Asd - “Lo Sport come canale educativo” - via Ribera (dal 13/11/2023 al 10/12/2023);

Pgs Etoile Asd - “Lab-oratorio Creativo” - Parrocchia San Paolo Apostolo (dal 30/10/2023 al 31/12/2023).

Le attività si svolgono nel territorio di Erice e si concluderanno entro il 31 dicembre 2023. I progetti che riguardano il Comune di Erice sono finanziati con 26mila 231 euro previsti dal Decreto Legge n. 48 del 04/05/2023. Si tratta di somme finanziate dal Ministero per la Famiglia, la natalità e le Pari Opportunità.

«Questi progetti – spiegano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Carmela Daidone – prevedono attività educative, socializzanti e ludico-ricreative. Costituiranno opportunità educative e di svago per i nostri giovani favorendo lo sviluppo delle capacità creative e di relazione con gli altri, anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale. Rappresenteranno inoltre un’occasione per offrire sostegno alle famiglie, consentendo di conciliare vita privata e lavoro. Ringraziamo il settore Servizi Sociali per aver attivato tutte le procedure necessarie finalizzate all'utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Erice».

******

Al via i lavori per la realizzazione di un parco giochi inclusivo a Rigaletta - Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno dell'area comunale adiacente la via della Cooperazione, in località Rigaletta. Come già comunicato, il parco giochi inclusivo si estenderà su una superficie di circa 200 mq e non avrà barriere architettoniche; al suo interno sorgeranno un'altalena, una combinazione gioco/scivolo e due giochi a molla.

La realizzazione del parco giochi, che avverrà proprio dirimpetto al plesso scolastico “Giovanni Paolo II”, è possibile grazie a risorse assegnate dal Consiglio dei Ministri per investimenti in infrastrutture sociali (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17/07/2020). Tali risorse sono determinate in base alla dimensione demografica dei comuni; Erice ha avuto assegnati 51mila 971 euro come da tabelle ministeriali.

«Siamo soddisfatti per la velocità con cui gli uffici del settore Lavori pubblici, che ringraziamo, hanno avviato i lavori per la realizzazione del parco giochi inclusivo – commentano la sindaca Daniela Toscano ed il vicesindaco Gianni Mauro -. Crediamo con convinzione che, in aggiunta alla scuola Giovanni Paolo II, alla riqualificazione del campetto di calcio ed alla futura creazione, entro dicembre 2025, dell'asilo nido comunale (già finanziato con 1milione e 677mila euro dal Ministero dell’istruzione e con gara per l'affidamento dei lavori già espletata), contribuirà ulteriormente a valorizzare l'area di Rigaletta, in ottica sociale e giovanile. Il parco giochi darà la possibilità di poter giocare e socializzare in sicurezza senza alcun tipo di discriminazione, favorendo accessibilità e fruibilità».