I fatti del 20 Dicembre: spiragli di tregua, bavaglio alla stampa

20/12/2023 06:52:00

E' il 20 Dicembre 2023. Ecco i principali fatti del giorno in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Germania e Francia hanno trovato un accordo sul patto di stabilità. Che farà oggi l’Italia all’Ecofin? Più volte Giorgetti e Meloni si sono detti pronti a mettere il veto su un patto che il Paese non può rispettare ma i francesi sono ottimisti: «Siamo sulla stessa linea»

• L’Italia ha raggiunto i 52 obiettivi della quinta rata del Pnrr. È l’unico Paese a poter chiedere a Bruxelles il finanziamento di 10,5 miliardi di euro entro fine anno. A giorni dovrebbe arrivare il bonifico da 16.5 miliardi della quarta rata

• Ergastolo per i genitori di Saman Abbas e 14 anni di carcere allo zio che la uccise. Si è concluso così il primo grado del processo per la morte della ragazza di 18 anni ammazzata perché non voleva un matrimonio combinato. Assolti i due cugini





• È partita la fregata italiana che deve raggiungere il Mar Rosso. Non fa parte della Prosperity Guardian ma si scambierà dati e si interfaccerà con la missione Usa

• Il voto all’Onu sulla sospensione delle ostilità slitta a oggi ma il presidente israeliano Herzog apre a una tregua. Si pensa a uno stop di 7 giorni per liberare almeno 40 ostaggi

• Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all’ottavo pacchetto di aiuti all’Ucraina. E ha approvato il decreto semplificazioni che va dalle ricette digitali per i farmaci all’autorizzazione unica per le attività turistiche

• Come largamente preannunciato, il governo ha rinviato il Mes. Stop anche alla riforma dell’Irpef

• Con 160 sì è approvato l’emendamento che vieta di pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare. D’ora in poi tutto deve restare segreto fino al processo.

• A un mese dall’intervista al Corriere, il ministro Crosetto e il presidente dell’Anm Santalucia provano a lasciarsi le tensioni alle spalle. Intanto è polemica perché da quattro mesi Crosetto vive in un appartamento in ristrutturazione senza pagare l’affitto. Il proprietario, Carmine Saladino, è un amico del ministro ma anche il presidente di un gruppo che gestisce appalti con molte amministrazioni pubbliche, tra cui il ministero della Difesa. C’è chi parla di conflitto d’interessi.

• Chiara Ferragni è di nuovo nei guai? Dopo la maxi multa per il pandoro, tocca alle uova di Pasqua solidali. L’influencer ha ricevuto un cachet da 1,2 milioni di euro in due anni a fronte di una donazione da 36mila euro ai bambini autistici

• Trump è escluso dalle primarie in Colorado. Lo ha deciso la corte suprema per via del suo ruolo nell’assedio di Capitol Hill. La decisione si applica solo al Colorado il che non compromette le elezioni ma potrebbe rovinare la reputazione del tycoon. Trump farà ricorso

• Nel sud-ovest dell’Islanda, ha eruttato il vulcano di Grindavik, nella penisola Reykjanes, a 42 chilometri da Reykjavik. Preoccupano i fumi tossici

• La Corte costituzionale tedesca ha stabilito che le elezioni federali del 2021 devo essere rifatte in 455 sezioni di Berlino

• I giornalisti in Europa non potranno essere intercettati dagli Stati in nome della «sicurezza nazionale». Lo dice la legge Ue sulla libertà di stampa e la trasparenza dei media che verrà approvata definitivamente entro la primavera del 2024

• L’Onu accusa Tripoli di essere complice della deportazione di migranti e profughi nei campi di prigionia clandestini

• Nella requisitoria al processo per false fatture, il pm Luca Turco ha chiesto la condanna a 5 anni di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e 10 mesi per la sorella del senatore, Matilde Renzi.

• L’iraniana Samira Sabzian, la sposa bambina che uccise il marito che la torturava, dovrebbe essere stata impiccata all’alba di questa mattina

• Nel caso La Russa Jr. spuntano tre video in cui la ragazza sembrerebbe cosciente e partecipe. Ma allo stesso tempo i video da soli non possono dimostrare se e quanto il mix di alcol e sostanze che aveva assunto possa aver compromesso il suo stato mentale

• Vanessa Ballan, cassiera di 27 anni, mamma di un figlio di 4 e incinta da tre mesi di un altro, è stata uccisa con sette coltellate al torace. Fermato un suo ex amante che lei aveva già denunciato per stalking

• Per il suicidio della giudice Francesca Ercolini sono finiti sotto indagine il marito e il figlio di 15 anni. A denunciarli per maltrattamenti la mamma della giudice che ha consegnato foto e video della figlia piena di lividi

• Nell’assegno di divorzio conta anche la convivenza prematrimoniale. Lo ha deciso la Consulta

• Céline Dion sta peggiorando. Ha perso il controllo dei suoi muscoli. Soffre della sindrome della persona rigida

• Santi Francesi Clara e Bnkr44 vincono Sanremo giovani e passano con i big

• Sylvain Bellenger ha dato l’addio al museo di Capodimonte, che lascia nelle mani di Eike Schmidt, proveniente dagli Uffizi

• Nei depositi del Museo Correr di Venezia è stata ritrovata una piccola tavola di Andrea Mantegna. Si tratta di una Sacra Conversazione tutta al femminile

• Goleada clamorosa del Frosinone ai danni del Napoli. Al Maradona, con un 4 a 0 i ciociari si qualificano per i quarti della Coppa Italia. I gol di Barrenechea, Caso, Cheddira su rigore e Harroui sono arrivati tutti nella ripresa

Titoli

Corriere della Sera: Spiragli di tregua a Gaza

la Repubblica: Stampa, ritorna il bavaglio

La Stampa: «Patto di stabilità, c’è l’accordo»

Il Sole 24 Ore: Superbonus, spunta decreto salva spese / Via libera al nuovo calendario fiscale

Avvenire: I crimini di Tripoli

Il Messaggero: Ricette mediche e licenze / Arriva la semplificazione

Il Giornale: Patto, blitz contro l’Italia

Leggo: Vanessa, incinta: uccisa da uno stalker

Qn: Non solo Ferragni: il caso influencer

Il Fatto: Crosetto e il padrone di casa: / ecco tutti i conflitti d’interessi

Libero: La Ferragni dalle uova d’oro

La Verità: Le uova rotte dei Ferragnez

Il Mattino: Via libera alle semplificazioni

il Quotidiano del Sud: Il rosario delle marchette del parlamento

il manifesto: Due / senza

Domani: Crosetto, oltre la casa c’è di più / All’amico milioni dalla Difesa